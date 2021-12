Jindřišek o krizi: Facky jsme si vyříkali bez řevu. Hrají za trenéra?

Bude to pro vás zápas podzimu?

„Neřekl bych vyloženě zápas podzimu, ale důležitý pro nás bude dost. Pokud to s Pardubicemi zvládneme, získáme tím lepší výchozí pozici pro jaro.“

A pokud to nezvládnete?

„Tak se v tom budeme plácat.“

Připouštíte si, že hrajete i za kouče Klusáčka?

„Víte, jak se to říká: je snazší vyhodit jednoho trenéra než dvacet hráčů. Jenže kouč po hřišti neběhá, tam jsme vždycky jen my. Hrajeme hlavně za sebe a za klub, chceme dopadnout líp než v Plzni (0:6) nebo na Spartě (1:5). Nepřemýšlíme nad tím, jestli by trenéra odvolali, nebo ne.“

Změnila se mu nálada, nebo se tváří pořád stejně?

„Zůstává stejný, nepřenáší na nás tlak. Snažíme se i my v kabině, něco jsme si vyříkali. Nezvedali jsme hlas, probrali jsme to s chladnou hlavou. Každý z nás dobře ví, že musí začít u sebe. Sáhnout si do svědomí a říct si, co může pro tým udělat.“

Kde je váš největší problém? V děravé obraně?

„Není to jen problém obrany, defenziva je záležitost celého týmu. Bohužel to není otázka jednoho nebo dvou zápasů, laciné góly dostáváme pořád. A když po první půli prohráváte 0:4 jako před týdnem na Spartě, těžko se můžete dostat zpátky na nohy. Jsme pod tím podepsaní všichni.“

Co je ještě špatně? V minulé sezoně jste po osmnácti kolech měli o čtyři body víc.

„Kdybych to věděl, hned to řeknu trenérovi, abychom to mohli řešit. Po každé ztrátě nám dlouho trvá, než se z toho dostaneme. Tohle se teď nesmí opakovat: pokud budeme ustrašení i proti Pardubicím, dopadne to špatně. A to nikdo z nás nechce, hodilo by se nám zakončit rok vítězně. Hned by bylo líp.“