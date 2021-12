Almási: Potřebuju tři dny, abych emoce vstřebal. Jsem mladý, poučím se

Co se ve vás mísí za pocity? Z hrdiny smolařem?

„Zápas měl asi opravdu všechno. Nechybělo mu vůbec nic. Šel jsem do hry za stavu 0:2, abych se pokusil dát aspoň kontaktní gól, který nás nastartuje. To se povedlo, pak to byla nádhera, ale bohužel jsem druhou penaltu neproměnil a nevyhráli jsme.“

Bod je málo?

„Za druhý poločas jsme měli určitě brát zaslouženě tři body, ale fotbal holt někdy takový je. Někdy vám sebere, někdy vám zase dá. Měli jsme štěstí i smůlu. Potřebuju tři dny, abych emoce vstřebal.“

Baník - Slavia: Almási se z penalty nemýlil a Ostrava otáčí zápas, 3:2!

Slavia srovnala po Holešově standardce, která přišla po vašem faulu před šestnáctkou...

„Moje chyba. Byl jsem v souboji trošku pozdě, bohužel z toho byl faul a pak i gól. Je to pro mě ponaučení, jsem stále mladý hráč, který si z toho musí vzít pozitiva. Tohle jsou obrovské zkušenosti, poučím se.“

Proč jste šel i na druhou penaltu?

„Měl jsem chladnou hlavu, nebyl jsem nervózní. Věřil jsem si, že ji zase dám. Ale měl jsem to kopnout úplně jinak. Další moje chyba.“

Jaký byl podzim Baníku?

„Myslím, že krásný. Máme na čem stavět, dali jsme hodně gólů, body taky máme, držíme se nahoře. Ale bylo toho docela dost, takže se těšíme na volno a pak se pustíme do jarních bojů.“

Baník - Slavia: Almási penaltu neproměnil, jeho slabý pokus pokryl Mandous