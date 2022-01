Varianty Slavie na křídle: opora se ztrátou, Bah i Masopust se můžou točit

Fotbalová Slavia dotahuje příchod nigerijského záložníka Yiry Sora , který by postupně mohl zamotat situaci na křídlech „sešívaných“. Už teď se na krajích zálohy někteří hráči točí a mohou naskočit i jinde. O koho jde a jakou mají jednotliví hráči pozici?

Slavia - Jablonec: Olayinka doklepl Oscarovu pobídku do sítě! 1:0

Opora týmu, která nastupuje pravidelně na levém kraji zálohy, je ale vhodným typem i do rotace na pravou stranu. Před jarní částí sezony bude mít oproti svým spoluhráčům deficit, zrovna je s Nigérií na Africkém poháru národů, díky suverénnímu postupu ze skupiny ho s týmem čeká osmifinále .

Baník - Slavia: Hosté jdou do vedení, nahrávku Olayinky uklidil do sítě Schranz, 0:1!

Hrotový útočník, podhrotový hráč i křídlo. Ivan Schranz je ofenzivní univerzál, kterému to hlavně zkraje podzimu sedlo i střelecky, další důležitý gól přidal v Berlíně, díky němuž Slavia prošla do evropského jara.

LIGA NARUBY: frajer Kadlec, Plavšič už to věděl, Krejčí st. nadával

Přišel v létě po ukončeném angažmá ve Spartě jako volný hráč, během podzimní části se mu ale nepodařilo se trvaleji prosadit do sestavy Slavie. Kouč Jindřich Trpišovský ho v závěru zkoušel i jako levého beka, což platí i pro zimní přípravu. Může si tím zvětšit šanci na větší vytížení.

ALEXANDER BAH (24 let)

Bilance v sezoně: 25 zápasů/5 gólů/5 asistencí Především pravý bek, jehož přestup ze Sönderjyske si na Slavii nemůžou vynachválit, rychle zapadl do sestavy i do systému a začal být i významně produktivní. Právě proto, ale taky že je to jeho původní post, se točí s Lukášem Masopustem na křídle.