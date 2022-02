Kadlec a rozchod s Boleslaví. Rýpání a zaskočený Rada: Přišel Pelta, že...

Tenhle svazek trval krátce – a končí hodně rozpačitě. Mladá Boleslav si do Václava Kadlece po jeho odchodu do Jablonce rýpla na Twitteru, bývalý reprezentant si k tomu řekl své též. „Jsem rád, že jsme se s Jabloncem domluvili a mohl jsem změnit působiště nejen kvůli sportovní stránce,“ uvedl devětadvacetiletý útočník na klubovém webu s neskrývaným zadostiučiněním.

Na podzim vyrážel Václav Kadlec ze svého pražského bytu na 62 kilometrů dlouhou cestu do Mladé Boleslavi. Od pondělí se jeho štreka po dálnici D10 protáhne o dalších 44 kilometrů. Už totiž patří Jablonci, kam ho agent Pavel Paska nasměroval díky svému dlouholetému přátelství s majitelem klubu Miroslavem Peltou.

„Byl jsem zaskočený,“ přiznává trenér Petr Rada. „Pan Pelta za mnou přišel a řekl: Přivedu ti útočníka z bundesligy, který tě má rád a chce za tebou jít. Tak jsem mu odpověděl, že z toho už jsem vyrostl, ať vybalí, o koho jde. Vencu znám ze Sparty, alfou a omegou u něj bude jeho zdravotní stav. Je to trošku zázrak, málokdo věřil, že by si po tak dlouhé pauze troufnul na ligu. Ale může ji v klidu ještě pět šest let hrát.“

Nevšední příběh tak získává další zajímavou kapitolu.

Kadlec v únoru 2020 coby hráč Sparty ukončil kvůli vleklým problémům s kolenem profesionální kariéru, ale loni na podzim se na nejvyšší scénu vrátil v barvách Mladé Boleslavi. Comeback shodou okolností slavil v Jablonci, pak nastoupil ještě proti Pardubicím. Víc než dva prvoligové štěky nestihl a další už nepřidá, což středočeský klub nekouše úplně lehce. Svědčí o tom i způsob, jakým Mladá Boleslav o jeho odchodu informovala.

Jablonec - Boleslav: Kadlecův návrat do ligy! Někdejší supertalent nahradil Filu

„Devětadvacetiletý útočník Václav Kadlec, který se po vleklých zdravotních potížích vrátil do profesionálního fotbalu za podpory FK Mladá Boleslav, bude počínaje prvním únorovým dnem 2022 pokračovat ve své obnovené kariéře v FK Jablonec,“ uvedl klub lehce vyčítavě na Twitteru.

Kadlec si do druhé strany rýpnul o poznání razantněji.

„Jsem rád, že jsme se s Jabloncem domluvili a mohl jsem změnit působiště nejen kvůli sportovní stránce,“ uvedl fotbalista na klubovém webu.

Rada si od něj slibuje především góly, kterých Jablonec vstřelil na podzim jen čtrnáct – nejméně z celé ligy.

„Věřím, že budeme víc produktivní,“ říká zkušený kouč. „Na podzim to bylo z naší strany tristní, zarážející, gólů jsme vstřelili strašně málo. Ve Vendově případě by tam kvalita měla být, to se nezapomíná. Záležet bude na jeho zdraví, to bylo taky první, na co jsem se ho ptal. Řekl mi, že absolvoval zimní přípravu bez úlev, na umělce odtrénoval všechno, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. V Jablonci jsou podmínky ještě mnohem těžší než v Mladé Boleslavi,“ připomíná.

Jablonec přes zimu totálně zrekonstruoval svůj útok. Místo Tomáše Čvančary a Martina Doležala, kteří odešli za lepším do Sparty, respektive Zaglebie Lubin, přišli Jan Silný z druholigové Líšně a Dávis Ikaunieks z hostování v Liepaje. Třetí posilou na hrot je tedy Kadlec, který v sobotu proti Olomouci začne patrně na lavičce náhradníků.

„Může se stát ledacos, ale na soustředění jsme hráli bez něj,“ dodává Rada.