Klímova třetí sedmigólová sezona. Chci prolomit desítku, hlásí

Jste aktuální jedničkou na hrot?

„Ani bych neřekl, že je někdo jednička. Prostě jsem teď začal jaro já. V zimě jsem dal tři góly, takže jsem doufal, že bych mohl naskočit i v lize. Je znát, že mám za sebou kompletní přípravu. Dřív jsem míval často problémy, teď se cítím fakt dobře. Jsem rád za důvěru.“

Vrchovatě jste ji splatil a sedmým gólem vyrovnal své osobní maximum...

„V Boleslavi jsem dal dvakrát po sedmi gólech, ale hlavně v té druhé sezoně jsem odehrál jen devatenáct zápasů, protože jsem měl dlouhodobé zdravotní problémy. Jinak si myslím, že bych jich dal už v minulém ročníku třeba víc. V Ostravě je mi fajn, roli asi hraje i věk a zkušenosti. Už nejsem talent nebo tak něco, takže se ode mě góly čekají. (úsměv) Snad to bude padat i dál a prolomím hranici deseti branek.“

Nedůrazní stopeři vám dali hodně prostoru, že? Zvlášť před penaltou jste vyhrál asi tři souboje.

„Hráli poměrně na riziko, kolikrát jsem zůstával na půlce jeden na jednoho s Markem Suchým. Ale jinak mi přišlo, že byli tvrdí, soubojů bylo dost. Museli jsme si to odbouchat, to jsme věděli.“

A další taktický plán? Tipuju, že po generálce bylo hodně videa...

„Něco jsme si ukázat museli, to je jasný. Na druhou stranu jsme z toho nechtěli dělat úplnou vědu a patlat se v tom. Už jsme směrovali přípravu na ligu. Věděli jsme, že nemusíme být víc na balonu než Boleslav. Chtěli jsme hrát účelně, což se vyplatilo. Hráli jsme, co jsme potřebovali, a urvali to.“

V závěru na lavičce jste však musel trpět nervozitou, když domácí pálili šance, ne?

„Venku takové pasáže bývají, protože nechcete za každou cenu ztratit zápas. Byli za námi o deset bodů, ještě jsme jim odskočili. Bylo to trochu bláznivé, na lavičce se mi zdálo, že čas utíká hrozně pomalu. Zatímco na hřišti to bylo v pohodě, protože jsem dal dva góly. (smích) Naštěstí to kluci ukopali. Mám radost, těšil jsem se sem. Od přestupu jsem tady hrál poprvé, všechny znám. Snad na mě byla chuť a motivace vidět.“

Byla. Stejně jako na Ubongu Ekpaiovi.

„Všichni noví kluci dobře zapadli. Arťom byl taky cítit. Ale Ubong? Je ostřílený, má zkušenosti. Jeho kvality jsou známé, hodně nám pomohl.“

Příště vám nepomůže vykartovaný Nemanja Kuzmanovič, ohrožených vás je aktuálně celkem ještě sedm...

„Může to být nepříjemnost, pokud se vykartujeme v jednom zápase. Snad se to nestane. Kuzma si to odstojí, ale Laco je připravený, tolik se toho nezmění. Na každého to jednou padne. Hrajeme teď dvakrát doma, musíme potvrdit venkovní body. Sebevědomí na to máme.“