Boleslav řeší průšvih stoperů, Jarolím se vztekal. Talenti jsou blíž Slavii

„Suchej únor“ je kampaň apelující na abstinenci alkoholu v nejkratším měsíci v roce. V Mladé Boleslavi to však v jarní premiéře proti Baníku (2:3) vypadalo, že si tamní fotbalisté odepřeli spíš defenzivní povinnosti. Důraz, taktické chování, zodpovědnost, koncentrace? Základní atributy obránci trenéra Karla Jarolíma v repertoáru nemají. Zejména u zkušených stoperů – Marka Suchého (33) s Ondřejem Karafiátem (27) – je to přitom k zamyšlení. Letní posily zůstávají za očekáváním.

Z chování středních obránců Mladé Boleslavi v prvních dvaceti minutách duelu s Baníkem, kdy se hosté dostali do vedení 2:0, by se měl udělat odstrašující edukativní materiál. Z jejich katastrofálního přístupu těžili hlavně ostravští Jiří Klíma s Ubongem Ekpaiem.

V hlavní roli: Marek Suchý s Ondřejem Karafiátem.

První jmenovaný hrál v Německu, Švýcarsku, Rusku, nosil kapitánskou pásku v nároďáku, se kterým se účastnil dvou EURO. Druhý v lize odkopal 150 utkání a prošel Slavií.

Zkušení stopeři před sezonou dorazili do Lokotrans Arény, aby vytvořili spolehlivou dvojici, jenže to skřípe. Nebezpečně moc. Svědčí o tom 31 inkasovaných branek i šílené výsledky na domácím hřišti. Namátkou 3:3 s Olomoucí, 3:5 se Slováckem, 2:3 s Pardubicemi a naposledy 2:3 s Baníkem.

Stopeři Boleslavi proti Baníku Marek Suchý (33) Odehrál: 98 minut Přihrávky/přesné: 68/57 (84 %) Nejčastější adresát: Jan Šeda (13) Souboje vyhrané: 14/9 (64 %) Nejčastější soupeř: Jiří Klíma (4/1) Ztráty míče/na vlastní polovině: 7/2 Získané míče/na soupeřově polovině: 11/1 Ondřej Karafiát (27) Odehrál: 64 minut Přihrávky/přesné: 48/34 (71 %) Nejčastější adresát: Marek Suchý (7) Souboje vyhrané: 7/4 (57 %) Nejčastější soupeř: Jiří Klíma (1/2) a Ubong Ekpai (2/1) Ztráty míče/na vlastní polovině: 7/1 Získané míče/na soupeřově polovině: 4/0

„Jsou to zkušení hráči, mají něco za sebou. Jejich výkony bohužel zaostávají za očekáváním,“ říká natvrdo kouč Karel Jarolím . „Prohráváme souboje, nezachytáváme náběhy, hloupě vystupujeme, pozdě reagujeme... Prostě bráníme fatálně, pykáme za naivitu až stupiditu. Dostat dvacet gólů doma je něco neuvěřitelného. Je to alarmující. Asi se budeme muset zamyslet nad tím, jestli má smysl v tomto složení pokračovat.“

Problém je v tom, že „Bolka“ aktuálně nemá moc kde brát. V přípravě vedle sebe nastupovali Vojtěch Smrž (defenzivní záložník) s Dominikem Preislerem (levý bek), ale jejich post to není. Na soupisce je ještě David Šimek (23). Toho však od října, kdy si připsal jediné dva starty v sezoně, trápí zdravotní problémy. Od té doby nenastoupil, ani se neobjevil v nominaci. Včetně přípravy.

A vysněnou posilu – Karla Pojezného z Jihlavy – zase Středočechům na poslední chvíli vyfoukl Baník, který za šikovného reprezentanta do dvaceti let zaplatil kolem deseti milionů korun a obratem ho poslal hostovat do Pardubic.

Byť jde o vysokou přestupní částku za druholigového mladíka, možná teď prezident klubu Josef Dufek lituje. Třeba mohlo být po starostech. Minimálně by měl Jarolím další zajímavou alternativu, navíc levonohou. Investice do ambiciózních vlčáků s potenciálem se přitom sportovnímu úseku v poslední době vyplácí mnohem víc než příchody známých jmen za zenitem.

Viz Daniel Fila (19) a David Jurásek (21), jejichž transfer do Slavie se podle informací Sportu blíží dohodě. Možné náhrady? Na výměnu Kryštof Obadal (18) a Daniel Vašulín (23) z Hradce Králové.

Ale zpět k Suchému s Karafiátem. Dobře se na ně dívá, oba se dají zařadit do kategorie elegánů. Problém je v tom, že v klíčových situacích selhávají. Hlavně tedy odchovanec Sparty, jehož úspěšnost v soubojích se pohybuje okolo slabých 57 procent. Pro porovnání: například ostravský Jaroslav Svozil, zlínský Lukáš Vraštil či jablonecký Jaroslav Zelených jsou na 70 procentech.

Jinak řečeno, díky konstruktivní rozehrávce i tvrdé střele je Karafiát lepší směrem dopředu než dozadu. Což pro stopera není ideální kombinace... Proto ostatně strávil v Edenu jediný podzim. Pak se stal nechtěným, zamířil zpátky do Slovanu a v létě 2021 do MB na roční hostování s opcí na přestup. Nutno však férově dodat, že častokrát nastupuje se sebezapřením pod analgetiky.

„Ondra i Marek jsou hráči, kteří chtějí hodně míč. Jsou ofenzivně ladění, z toho občas pramení nedůraz. Káfa několikrát výborně zachytí balon, ale pak zase nejde naplno do souboje,“ popisuje kouč Pavel Hoftych.

Právě on Karafiáta při společném působení v Liberci občas (raději) používal jako středního záložníka. Tam průšvih při nějakém propadnutí tolik nehrozil a více vynikly jeho přednosti.

„Na stoperu hrají oba často na vysoké riziko, hlavně co se týče postavení. Bylo to vidět při jednoduchých ztrátách, Klímu pak těžko chytali,“ všímá si Hoftych. „Oni dva by měli být těmi motivátory, kteří dohlednou, že se úvod zápasu hraje koncentrovaně a jednoduše. Na druhou stranu není to jen o nich. Ostravě lépe pracovaly dva defenzivní štíty, třeba Kaloč měl výborné momenty.“

Je na Jarolímovi, aby své letní posily, jejichž výplaty jdou každý měsíc do statisíců, rychle zvedl. Jinak ho chyby mohou stát místo.