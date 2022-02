Vrbův předchůdce Kotal před šlágrem: Plzeň může Spartu odpálit

Od jarní sezony se stává novým pravidelným expertem deníku Sport pro fotbalovou FORTUNA:LIGU. Václav Kotal, uznávaný kouč, který zažil dobré roky v Hradci Králové, Brně či na Letné, dumá, jak by mohl vypadat nedělní šlágr Sparta vs. Plzeň. Jeho pohled je o to interesantnější, že Spartu vedl před nynějším koučem Pavlem Vrbou.

Letenští vstoupili do jara nepěknou remízou v Českých Budějovicích, ale poté zvládli pohárový duel se Slavií. Vrátili se na vlnu?

„V Budějovicích to bylo velmi špatné - a to především ve druhém poločase. Pohár byl maličko odlišný, nastoupili s velmi mladou sestavou. S Plzní se asi představí v trochu jiném složení.“

Jak důležitý zápas ligu čeká?

„Měl by to být souboj, který nám ukáže, jak to bude vypadat dál. Když vyhraje Sparta, stáhne Plzeň na bod, tím se boj o titul zdramatizuje. Ale pokud uspěje Viktoria, bude za ní Sparta o sedm bodů, čímž ji vlastně odpálí. Pro ostatní - a to i pro Slavii - by to pak bylo složitější. Ale samozřejmě pořád půjde o každý bod, protože při tříbodovém systému stačí výpadek na dva zápasy a všechno je najednou jinak.“

Takže letos nemůžeme čekat dominanci jednoho týmu, jako to bylo v minulých letech v případě Slavie?

„Pro všechny tři adepty na titul je rozhodující dostat se do kvalifikace Ligy mistrů, takže vyhrát titul.“

Ano, druhý tým „padá“ až do třetí Konferenční ligy.

„Je to tak, nezahraje si ani Evropskou ligu. A v případě neúspěchu v předkolech Ligy mistrů, spadne mistr do Evropské ligy. Z tohoto pohledu je boj o titul ještě zajímavější.“

Může v něm Plzeň opravdu být až do konce? Pravidelně vítězí o gól - a to i naposledy proti Hradci Králové.

„Říká se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Ale to nemusí platit. Plzeň fakt dobře brání, nedostává góly, její defenzivní hra se mi líbí. Je to o tom, jak dlouho si to udrží.“

Zvládne to?

„Nehraje tak atraktivně jako Sparta se Slavií, ale její obrana je spolehlivá dlouhodobě, takže její forma není náhodná. Proto může hrát na jeden gól, ten však potřebuje dát. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně střelec Jean-David Beauguel.“

Potíže má Slavia. Prohrála v lize s Karvinou i v poháru se Spartou. Nedala ani jeden gól. Najdete důvody?

„Hrála podobně jako Sparta v Českých Budějovicích. Předvídal jsem to, protože Slavii chybí Rumun Stanciu. Pro mě je to tak nadstandardní hráč, že je vám schopen udělat zápas. Také se ukazuje, jak schází útočník Kuchta, který pracuje na velkém prostoru. Krmenčík jeho roli nezastane.“

Proč?

„Když nedostane dobrou přihrávku, gól nedá. Nemá pro tým velký přínos. Uvidíme, jak se Slavia s tímto handicapem vypořádá.“

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Baník neztratí, gólostroj na Slovácku a co šlágr Sparty s Plzní?