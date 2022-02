Svědík po Slavii: Tým se dostal na vrchol. Možná už to dál nejde

Slovácko čeká krušné jaro. Užší kádr se projevuje už na jeho startu. Když nemohl kouč Martin Svědík naplno využít proti Slavii krajní beky Kalabišku s Reinberkem plus úderného útočníka Ciciliu, mělo Slovácko v ofenzivě velký problém. Ten se promítl i do výsledku 0:1.

Co nejvíc trápilo Slovácko v souboji s mistrem?

„Bylo to hodně bojovné. Stalo se to, co jsme nechtěli. Pustili jsme Slavii před poločasem do vedení, což byla z taktického i psychologického hlediska velká chyba. Bohužel jsme selhali v několika momentech. Od hlavičky na půlce po dohrání celé situace, kdy byl Lingr úplně sám. Má to stejného jmenovatele už z přípravných zápasů.“

Jakého?

„Zklamou nás hráči, o které se máme opírat. Dopředu jsme se tlačili jenom tak, že jsme nakopávali a soustředili se jenom na odražený balon. Chybělo mi větší sebevědomí, fotbalovost. Už od rozehrávky zezadu nám chyběli krajní beci. To bylo hrozně znát. Už v prvopočátku jsme vyhodili velké množství míčů, ať už od Vlasty Daníčka nebo i Michala Kadlece. Páťa Šimko s Michalem Tomičem sice hráli dobře v defenzivě, s nějakými výhradami. Ale do ofenzivy nemají takovou kvalitu jako Kalabiška s Reinberkem. Jsem zklamaný, že jsme Slavii nedostali víc pod tlak právě tím sebevědomím, fotbalovostí, soubojem jeden na jednoho, tandemovou spoluprací. Toho tam bylo strašně málo. Trápí nás tlak do koncovky.“

To platilo už ve středu v poháru v Olomouci.

„Vezměte si poslední situaci proti Slavii. Kadlec hlavičkuje do prázdné brány a od nás tam není nikdo, kdo by to tečoval. Z brankové čáry to odhlavičkoval hráč Slavie. Za gólem si nejdeme. Jedna střela na bránu a jedna mimo? Na to se nedá vyhrát. Pokud soupeře nedostaneme pod větší tlak a nedonutíme ho k chybám, gól nedáme. Klíčoví hráči teď nejsou v pohodě. Ztrácíme jednoduché balony. To je znát na výkonu celého mužstva.“

Proč nejsou opory v pohodě?

„Chybí mi větší sebevědomí a chtění. Táhne se to už od zápasu v Budějovicích. Viděl jsem to i v přípravě. Tento mančaft se dostal na nějaký svůj vrchol a je možné, že už to dál nejde. Je otázka, jestli je to krátkodobé anebo ne. Doufám, že se z toho hráči jako Sadílek, Havlík dostanou a budeme se moci o ně opět opírat. Nemáme jiné, abychom je mohli vyměnit.“

Jak to vypadá se zraněnými?

„U Cicilii to ještě bude chvíli trvat. Kalabiška mi řekl, že se cítí na osmdesát procent. To tam dám radši stoprocentně zdravého hráče. Nechtěli jsme riskovat, že se mu z naraženiny stane třeba svalové zranění. Fotbalová kvalita Kalabišky a Reinberka nám chyběla. I ve finální fázi při zavírání zadní tyče. Hofmann má komplikovanější průběh covidu. Kadlec se sice z toho dostal, ale i na něm bylo vidět, že není úplně v pohodě. Když hrajete proti tak kvalitnímu soupeři, už nestačí jen nakopávat balony a mít odražené míče. Musíte mít i kvalitu v šestnáctce a v jiných situacích.“

Pro derby ve Zlíně se vykartoval záložník Milan Petržela. Přijde do té doby slibované křídlo?

„Já už tomu moc nevěřím.“

