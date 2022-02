Slavia se loučí se Stanciem, na videu objímá trofeje. Tvrdík je spokojený

Stanciu odchází do čínského klubu Wu-chan Three Towns, ročně by si měl přijít na tři miliony eur (v přepočtu kolem 75 milionů korun). Slavia za něho má dostat 4 miliony eur (97 milionů korun), tedy přibližně stejnou sumu, za kterou ho před dvěma a půl roky koupili ze Saúdské Arábie.

„Ve dvou přestupních obdobích přišla nabídka na Nica, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné,“ uvedl k přestupu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na klubovém webu.

Stanciovi by navíc ve Slavii v létě skončila smlouva. „Je to hráč určitého věku, dívá se na to logicky tak, že má před sebou poslední kontrakt. A my na to nahlížíme tak, že bychom rádi prostředky do něj vložené získali zpět,“ popisoval slávistický boss.

„Z hlediska sportovních výkonů je jeho přínos absolutně nezpochybnitelný, část titulů, pohárů a všeho, co máme v muzeu, je jeho zásluhou. Z jeho působení u nás jsem nadšený, spokojený a přeji mu úspěšnou další kariéru. Za mě, tak jak jsem Nica poznal, je to milý, hodný, usměvavý a pokorný člověk. Odchází po dohodě obou dvou stran, všichni si to přejeme. Přestup dává logiku sportovně, ekonomicky i lidsky,“ pochvaloval si Tvrdík.

„Rád bych poděkoval fanouškům za to, jak mě přijali. Vždy jsem se snažil dělat maximum a doufám, že jsem je nezklamal. Slavia byla bez pochyby nejlepším obdobím mé kariéry,“ vyznal se na rozloučenou sám Stanciu.

„Kluci, kabina. Každý, kdo tu pracuje, mi bude chybět. Měl jsem s každým skvělý vztah a budou mi scházet. Radost po zápasech, vítězstvích, trofejích mi bude chybět. Ale takový je fotbal, nadešel čas se posunout. Jsem rád, že ze Slavie odcházím s tolika trofejemi, úspěchy a rekordy. Jsou to věci, které zůstanou navždy v její historii a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí,“ děkoval Rumun.