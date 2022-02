Trpišovský: Unikátní. Ptal jsem se, jestli kluci z Ukrajiny chtějí hrát

Slavia si udělala hezkou náladu před derby se Spartou. Nováčka z Hradce Králové vycvičila 5:1 , po půl hodině vedla 4:0, vychutnala si pohodovou neděli a vrátila se na první místo před Plzeň. V koncovce měla mimořádnou úspěšnost. Z šesti přímých střel na branku zamířilo přesně do terče pět ran. Dvakrát se trefili Stanislav Tecl a Ondřej Lingr. „V našem případě je to unikátní věc. Kdybychom byli stejně produktivní ve čtvrtek proti Fenerbahce, vstřelili jsme přes deset gólů,“ usmál se trenér triumfátorů Jindřich Trpišovský.

Jak hodnotíte vítězství 5:1?

„Šli jsme brzo do vedení, to nám hodně pomohlo. První střela gól, druhá krásná akce gól, třetí po chybě domácích a po dobrém tlaku na míč z naší strany opět branka. Pak standardka a bylo to 4:0. Zápas nám to usnadnilo. Jsem rád, že se nám povedl vstup, protože Hradec je velice dobře organizovaný hlavně v defenzivě, není jednoduché proti němu hrát, navíc hřiště bylo v hodně špatném stavu. Nemuseli jsme se od první minuty tlačit do plné obrany. Pro nás skvělý průběh zápasu, druhá půle ale byla bídná. Hradec se zlepšil, dostal se do zajímavých věcí v ofenzivě, které nepotrestal. Pak jsme dali pátý gól a soupeř jednu z chyb v obraně proměnil ve snížení. Mandymu (Mandousovi) jsme pokazili čisté konto. Jsem spokojený, že jsme vyhráli, někteří hráči podali velmi dobrý výkon i v náročném programu.“

Dvě branky vstřelil Stanislav Tecl. Jak mu to pomůže?

„Doufám, že jo. Zaslouží si to za práci, kterou odvádí a za to, jak je tým s ním úspěšný. Po dlouhé době se trefil. Jeden gól mu mužstvo připravilo, při druhém ukázal svoji silnou stránku, kdy skóroval hlavou po standardce. Jsem za něj rád.“

Z šesti přímých střel na branku jste pětkrát skórovali. Byli jste mimořádně produktivní. Co na to říkáte?

„V našem případě je to unikátní věc. Když si vzpomenu na zápasy v evropských pohárech, zejména na kvalifikace zkraje sezony, tak jsme měli ke třiceti střelám a dali maximálně jednu branku. Kdybychom byli stejně produktivní ve čtvrtek proti Fenerbahce, vstřelili jsme vstřelili přes deset gólů. Ze zápasu proti Hradci jsme měli opravdu velký respekt, proto nám produktivita extrémně pomohla. Nevzpomínám si, že jsme zahodili nějakou vyloženou šanci. To se nám takřka nestává.“

Kvůli zranění nedohráli Kačaraba a Hromada. Jak to s nimi vypadá?

„Taras má zranění v tříselné oblasti, které přesahuje do svalu. Bude to určitě vážnější s delším časovým přesahem. U Hromadiče jde o vymknutý kotník, to se těžko odhaduje. Myslím, že to zase tak vážné nebude. Možná otázka dvou týdnů.“

Hradec Králové - Slavia: Kačaraba musel být kvůli zranění odnesen na nosítkách

Na Ukrajině stále zuří válka. Taras Kačaraba se během minutového potlesku před utkáním dokonce rozplakal. Nakolik děsivá situace ovlivňuje náladu v mužstvu?

„Situace eskaluje a stupňuje se. V první chvíli to byl šok, kluci z Ukrajiny jsou v tom ponoření každý den. V osobním kontaktu s blízkými se jim stávají různé věci, které se postupně nabalují. Každý se jich na to ptá, musí to být vyčerpávající. Zrovna včera jsem se jich obou ptal, zda chtějí nastoupit. Emočně se to stupňuje každý den, kluci žijí ve velké nejistotě ohledně všeho. Nerad mluvím za kluky, jsou to hodně osobní věci, ale když jsem po zápase viděl v kabině Tarase, tak na něj nebyl hezký pohled.“

Česko se připojilo k výzvě Polska a nenastoupí v baráži proti Rusku. Kvitujete tento postoj?

„Jednoznačně to schvalujeme a podporujeme. Situaci na Ukrajině to sice nezmění, ale je to jediné možné východisko.“