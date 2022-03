Záběry fanoušků v derby? Příště míň, nechali jsme se unést, zní z televize

Fanoušci jsou zpět! To byla jedna z dobrých zpráv fotbalového víkendu, obzvlášť po více než dvou letech do posledního místečka zaplněné tribuny na derby slibovaly nevšední atmosféru. Až se podle některých fanoušků televize O2 Sport nechala unést a v přenosu střetu Slavia - Sparta (2:0) se věnovala víc divákům, než hře... „Od příště bude méně záběrů na diváky,“ slíbil pak v úterý na sociální síti výkonný ředitel Marek Kindernay.

Víc fanoušků než fotbalu? Tak vypadal podle některých příznivců na sociálních sítích přenos derby na O2 TV. Šéf Marek Kindernay nejdřív s kritikou nesouhlasil. „Více záběrů na diváky? Ano, konečně byl plný stadion fanoušků!“ napsal v pondělí na Twitteru.

V úterý ráno už ale uznal, že to televize s pohledy na tribuny trochu přehnala... „Po dohodě s hlavním režisérem přenosů FORTUNA:LIGY na O2 TV Sport bude od příště méně záběrů na diváky! Přesto jsme moc rádi, že jsou stadiony opět plné emocí. Omlouváme se, že jsme se skvělou atmosférou nechali trochu unést. Příště to bude lepší!“ uvedl Kindernay.

Na derby byl po dlouhé době vyprodaný Eden, natěšení fanoušci vytvořili parádní kulisu, navíc podpořili Ukrajinu finančními příspěvky... Jenže tu byla i odvrácená strana: tradiční nenávistné vulgarismy z obou stran, slávistické choreo Smrt Spartě přes celou tribunu či kotel Sparty pálící sedačky.

„Absolutně s něčím takovým nesouhlasím. Pro mě transparent smrt komukoliv prostě na fotbal nepatří. Že to vymyslí parta de*ilů, to asi vymyslí. Pak druhá parta de*ilů odpovídá ju*e Slavie. Jestli si na tohle budeme zvykat a říkat, že je to super a že se jen škádlí, tak je něco špatně,“ nechápal třeba v pořadu TIKI TAKA na O2 TV bývalý reprezentant Václav Němeček.

