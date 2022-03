Gebre Selassie: Výhra bez střely? Nepamatuju. Terén asi nahrával nám

Byl u jediného vstřeleného gólu, když lízal centr z levé strany, zbytek s kolegy uskákal, ubránil… Theodor Gebre Selassie ale ztratil řeč i o stavu hřiště, které zápas ovlivnilo. „Možná to nahrávalo nám, chtěli jsme být kompaktní, nemuseli jsme se honit do žádných zběsilých věcí,“ přiznal po výhře Liberce nad Slavií (1:0).

Jak se na takovém terénu hrálo?

(dlouze přemýšlí) „Jak se na něm hrálo, no…“

Jak se říká, pro oba stejné…

(směje se) „Pro oba stejné, jasně. Asi možná nahrával nám, chtěli jsme být kompaktní, nemuseli jsme se honit do žádných zběsilých věcí.“

Zažil jste někdy výhru, aniž by váš tým vystřelil na bránu?

„Nepamatuji si. Ale odpovídá to celkovému průběhu zápasu.“

Jak to myslíte?

„O herní stránce se asi ani nemusíme bavit. Pro nás jde o zasloužené vítězství, opravdu jsme na hřišti nechali všechno, byl to týmový, bojovný výkon. Myslím, že nás stál všechny naše síly. A průběh zápasu? Odpovídal tomu, jaký gól jsme dali, nebo kdo ho dal…“

Vy jste u té trefy byl.

„Líznul jsem ten centr.“

Šlo to dávat rovnou na bránu?

„No pochopitelně, měl jsem to rovnou dostat na branku. Jak asi nejsem zvyklý hrát na téhle pozici, byl jsem překvapený, že mě centr takhle perfektně našel. Příště už to dám na branku.“

Co vám běželo hlavou, když jste nedlouho potom přišli o vyloučeného Lukáše Štetinu?

„Že to bude dlouhý… Ale je dobře, že jsme standardku hned ustáli, protože kdybychom z ní dostali gól, utkání by se asi vyvíjelo jinak. S přibývajícím časem, i když nám ubývaly síly, dodávalo nám to zároveň energii, že když tenhle stav takhle dlouho držíme, dotáhneme to do konce.“

Jak ovlivnilo váš výkon, že kromě Štetiny jste za chvíli přišli i o dalšího stopera Dominika Plechatého, který se zranil?

„Je to pak úplně jiné, než co jsme chtěli hrát. Ve druhé půli jsme to zase posunuli na tři stopery, ale přece jenom když vám po dvaceti minutách vypadnou dva stopeři, je všechno jinak. Ale poradili jsme si s tím v rámci možností.“