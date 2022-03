Boule jako tenisák a narozeninový gól. Petrák pomáhá zachránit Bohemians

V pátek třicetiny, v sobotu gól. „Je to docela vtipné. Dělo se mi to už v Německu, že jsem měl narozeniny a druhý den jsem dal gól. Mám na to štěstí. Mohl bych mít narozeniny každé kolo,“ chechtal se Ondřej Petrák.

Utrápení Bohemians na jaře 360 minut v kuse neskórovali, mučivou šňůru přestřihla až trefa zimního nováčka zkraje sobotní partie s Mladou Boleslaví. Zelenobílá smečka dvakrát vedla, v obou gólech měl prsty Petrák. Jenže „klokani“ kvůli chybám o náskok pokaždé přišli a podruhé za sebou jen remizovali.

„Šli jsme si pro tři body, takže plichta je pro nás pocitově jako prohra,“ mrzelo Petráka. Energický defenzivní záložník už je doma zase ve fotbalových Vršovicích: kdysi hrával za Slavii, odkud v necelých dvaadvaceti odešel do ciziny. Po štacích v Norimberku, Drážďanech a bratislavském Slovanu týden před startem letošního jara zaťukal na kabinu Bohemians. Dohodl se zatím jen do konce sezony.

„Přišel k nám na poslední chvíli a chvilku mu trvalo, než se s tím srovnal,“ poznamenal Luděk Klusáček, trenér Bohemians. „Taky ho přibrzdila dvě kratší zranění.“

SESTŘIH: Bohemians – Mladá Boleslav 2:2. Výjimečná remíza, klokani dvakrát vedli

Nejdřív se ozvala prokletá třísla, s kterými byl Petrák na operaci už před třemi lety. „Problém byl v tom, že jsem tady nebyl v přípravě a hned jsem šel hrát první zápas. Co s tím? Dá se tomu předejít různými cviky a posilováním svalů,“ líčil.

Aby toho nebylo málo, na tréninku se srazil se spoluhráčem a otekla mu holeň. „Kdybyste to viděli na fotkách, mohli byste si myslet, že mám zlomenou nohu, ale nebylo to tak hrozné,“ vykládal. „Dostal jsem na holeň a udělala se mi tam boule velikosti tenisáku. Nebylo to příjemné a teď to sice pořád otéká, ovšem nejde o nic vážného.“

Přišel jako velká neznámá, ale hned se dostal do sestavy a z jednačtyřicetileté klubové ikony Josefa Jindřiška udělal náhradníka. Často hraje o něco výš než populární kapitán a zvyká si na souhru s novými parťáky. „Během zápasu se domlouváme, záleží, kdo vedle mě hraje. Proti Boleslavi tam byl Daniel Mareček. Jen se na sebe podíváme, jeden jde dopředu a druhý zajišťuje,“ vyprávěl Petrák. „Teprve se do toho dostávám, ale postupně se cítím čím dál líp.“

Petrák a spol. pět kol před koncem základní části nemají nic jistého. Na jaře uhráli jediné vítězství a před čtrnáctými Teplicemi jsou jen o dva body. Mohlo být hůř, kdyby „skláři“ využili dlouhou přesilovku a obrali Plzeň. „Bude to víc a víc napínavé, ale pořád zbývá dost zápasů, abychom s tím něco udělali,“ pravil Petrák. Optimistou je i kouč Klusáček: „Doufám, že Ondrovi gól pomůže, aby chytil správné sebevědomí a v těžkém závěru sezony nám pomohl.“