Kraj odmítá dál financovat mládež Budějovic, klub prý neplatí trenérům

„Dostala se ke mně jako hejtmanovi a zastupiteli Českých Budějovic informace, že ve fotbalové akademii Dynama nemají od ledna trenéři zaplacené výplaty. Tuto informaci jsem si ověřil a musím bohužel potvrdit, že je pravdivá. Tohle je pro mě naprosto nepřijatelné. Financování akademie probíhá v naprosté většině z veřejných peněz a významný podíl na tom má Jihočeský kraj. Většina trenérů jsou mladí lidé, kteří mají své rodiny a potřebují je nějak živit,“ uvedl Kuba.

Akademie českobudějovického Dynama je v obchodním rejstříku zapsaný spolek. Nepatří tedy do struktury akciové společnosti fotbalového Dynama. Náplní akademie je vychovávat hráče zejména pro prvoligový klub. „Vedle kraje na akademii přispívají dotačními prostředky Fotbalové asociace (FAČR), město České Budějovice a také rodiče sportujících dětí svými příspěvky,“ uvedl Kuba.

Podle něj kraj nepodpoří akademii do té doby, než bude mít své zástupce v dozorčí radě a bude moci finance kontrolovat. „A poslední podmínkou bude, aby peníze z prodeje hráče, který byl vychován s velkou podporou veřejných prostředků všech Jihočechů a přichází do profesionálních týmů, se z velké části vracely do podpory dalších mladých hráčů. Tam patří a odmítám, aby končily na platech hráčů v A týmech jako akciových společnostech nebo u agentů,“ uvedl Kuba.