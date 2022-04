Krejčí brání Bílka: Může se zapsat do dějin Plzně, na Evropu musí přidat

Plzeň doma se Slavií v souboji o český titul urvala bod a udržela svého rivala v tabulce pod sebou. V Doosan Areně hrála dlouho zataženě, dopředu se víc pustila až za stavu 0:1. „Na mezinárodním poli musí přidat,“ konstatuje Krejčí, naposledy trenér české jednadvacítky.

Může Plzeň uspět s fotbalem, který předvedla proti Slavii?

„Pro ni je důležité splnit první cíl. Zisk titulu by pro klub znamenalo obrovské povzbuzení. Pokud by se to Bílkovi, hráčům a celému realizačnímu týmu povedlo, zapsali by se zlatým písmem do dějin plzeňského fotbalu. V lize se jim zatím daří, ale v létě v předkolech evropských pohárů se přesvědčili, že na mezinárodní měřítko musí přidat. Určitě ale nechci Plzeň kritizovat za to, že má nějaký styl.“

Může se jí taktika nastavená trenérem Bílkem vymstít?

„Po 27 kolech jsou v čele ligy, to by určitě před sezonou brali. Vnímám, že se teď na ně valí kritika ze všech stran, ale v klubu jsou tak zkušení lidí, že vědí, že si takové věci nesmí připouštět a číst. Spíš se soustředit na sebe, aby sezonu dotáhli do vítězného konce. Pak si musí vyhodnotit, jestli to na Evropu bude stačit, nebo ne. Případná kritika může přijít až ve chvíli, pokud by neuspěli v předkolech. Viktoria to má dál ve svých rukách, pokud se jí povede Slavii udržet pod sebou, v nadstavbě může hrát se Slavií i Spartou doma. Pak už to bude na ní, jak s tím naloží.“

Proti Slavii taktika založená na poctivé defenzivě fungovala, přinesla bod i v oslabení.

„Předpokládal jsem už před zápasem, že to nebude žádná divočina. Slavia v první půli držela balon, ale nebezpečná také nebyla. Pokud by dala hned v úvodu branku, Plzeň jsme třeba chválili, že by hrála jinak a otočila to. Po inkasovaném gólu musela riskovat, dali tam Chorého, zjednodušili to a Slavia měla problémy. Plzeň jde nějakou cestou, Slavia taky. Proti Feyenoordu měla v základu jen tři české hráče (Kolář, Kúdela, Holeš). Skauting jí funguje, je úspěšná iks let po sobě. Zato Plzeň jde víc cestou českých fotbalistů.“

Jak jste vnímal kritiku za způsob hry v některých zápasech během sezony 2015/16, kdy jste s Plzní získal v pozici hlavního trenéra titul?

„Měli jsme zápasy, kdy jsme vyhráli tři čtyři nula, to nikdo nekomentoval, rozebírali se většinou zápasy, co jsme vyhráli těsně. Byli jsme třeba kritizovaní za herní projev, ale za mé éry jsme s Plzní šestnáctkrát za sebou vyhráli (jde o rekordní ligovou sérii pod jedním trenérem). Je to podobný příběh jako tuhle sezonu. Byly zápasy, kdy se nám herně úplně nedařilo. Ale takové zápasy, které vyhrajete těsně, vám pak titul přinesou. Někdy je důležitější, když tým zápas urve ve chvíli, když se hráčům tolik nedaří.“

Proč vypadal ligový šlágr jinak, než co převedla Slavia na Feyenoordu na evropské scéně?

„Když už neplatí pravidlo gólu venku, ve všech evropských soutěžích jsou to otevřené zápasy. Nepoznáte, kdo hraje doma, kdo venku, na stadionech bývá výborná kulisa. Zápas Slavie se určitě musel líbit, padlo hodně branek, bylo hodně šancí. Pro fanouška to bylo atraktivní.“

Pomáhají týmu zápasy v evropských pohárech?

„Čtu různá hodnocení od trenérů i lidí, co český fotbal sledují. Z vlastní zkušenosti vím, že nasát atmosféru takových zápasů je nesmírně důležité, rozhoduje každá chyba. Hráče i trenéry takové duely hodně posouvají. Mají obrovské tempo, výbornou kulisu, většinou je každá chyba potrestaná, což se často v lize neděje. Hraje se většinou na kvalitních površích, naopak dneska je skoro půlka českých trávníků v lize se strašným terénem. Pokud se české týmy dostávají do evropských pohárů, je to dobře pro reprezentaci i celý fotbal. Takové zkušenosti do sebe hráči potřebují dostat.“

