Drobisz (45) jistil Slovácko! Petržela nebyl nejstarší: Musí i na Spartu

Ze staré party bývalého Synotu Staré Město už hraje ligu jen on. V sobotu se k Milanovi Petrželovi (38) jeden nečekaný pamětník přidal. Na lavičku náhradníků usedl proti Karviné (3:1) jako brankářská dvojka Petr Drobisz, pětačtyřicetiletý člen kádru Slovácko C. „Musí dát samozřejmě něco do kasy,“ zdůraznil s úsměvem záložník.

Co jste říkal Petru Drobiszovi na lavičce náhradníků?

„Drobas je tady ikona. Říkali jsme si, že ho tam mohli ke konci vypustit. Kdyby přišlo na věc, určitě by zápas odchytal. Byli jsme rádi, že ho máme na lávce. Mě potěšilo, že jsem nebyl nejstarší v zápise. Je škoda, že to zase končí a budu zase starej dědek já.“ (úsměv)

Sedmkrát v řadě jste bodovali. Dá se říct, že už jste definitivně zpátky ve formě?

„Důležité je, že děláme body. Herně se nám někdy daří víc, jindy je to horší. Tentokrát nám to moc nešlo, drhlo to. Necítili jsme se všichni úplně optimálně. Co jsem se bavil s klukama, měla to tak většina. Ale jsme rádi, že zvládáme do vítězného konce i taková utkání.“

Jaký byl tedy zápas proti poslednímu?

„Bylo to bojovné, pro oko diváky ne moc záživné. Ale padlo hodně gólů a byly šance, takže z tohoto pohledu to bylo zajímavé. První gól nám možná trošku pomohl, ale neuklidnil nás. Byl to takový divný zápas. Už jsme se fakt všichni dívali na tabuli, ať už je konec. Nějak nám to neubíhalo a ubývaly nám síly. Nevím, čím to bylo. Necítili jsme se komfortně.“

Na útočníka Rigina Ciciliu jste se však mohli spolehnout, co?

„Jo, on je borec. Vždycky se nějak nachomýtne ve vápně... On to má těžké, pořád na něm jeden, dva hráči visí. Zase uhrál balony, které uhrát měl. On tvrdí, že dal i góla, ale myslím, že to byl vlastňák. Byl tam, kde má být. Podal dobrý výkon.“

Před duelem na Spartě jste přišli o Michala Kadlece a Vlastimila Daníčka. Bolí to?

„Problém to je, jsou to dva důležití hráči. Ale myslím, že máme dostatečně kvalitní kádr, aby se našla náhrada. Drobasovi jsem říkal, že musí jet i na Spartu, když byl na lavičce a vyhrálo se. Nebudeme tam bránit a hrát na bod. Chceme hrát svoji hru. A když pánbůh dá, třeba odvezeme tři body.“