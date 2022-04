Smetana: Mladí si zaslouží prostor, ale... Bude Takács na Plzeň?

Vaše hodnocení plichty 0:0?

„Nebude se mi to hodnotit lehce, to je jasné. Nevstoupili jsme do zápasu dobře a neodehráli jsme ho dobře, to je třeba si říct a nelhat si. V závěrečných patnácti minutách jsme si vytvořili tlak, ale i tak to bylo málo. Hradec je organizovaný, kompaktní. Je právem šestý. Do ideálu měl náš výkon hodně daleko.“

Čím je způsobená vámi zmíněná nepohoda?

„Nějaké objektivní příčiny jsou, musíme si je vyříkat. Po tomto zápase si to určitě řekneme, hráči to ode mě uslyší. Bohužel nás to postihlo asi v nejhorší chvíli sezony. Musíme se z toho jednoduše vyhrabat prací, chtíčem a vrátit se k výkonům a výsledkům, které jsme měli předtím.“

Co je důvodem, že jste ani na třetí pokus Hradec neporazili a znovu byli horší?

„Je to námi, je to Hradcem. Jeho trojka vzadu nám dělá problémy, stejně jako celá hra. Ale nechci říct, že nám nesedí. Měli jsme prostě vytěžit více, bohužel jsme to nezvládli. Dál bych to nerozebíral.“

Na čtvrté Slovácko ztrácíte už osm bodů, není na čase dávat do konce sezony větší minutáž Petru Jaroňovi a Danielu Smékalovi, kterým to pálí v béčku?

„Po tom, jak jsme zvládli vzájemný zápas na Slovácku, je současný bodový rozdíl velký. Drželi jsme se s nimi, ale zbytek sezony nám nejde podle očekávání. Pořád ale zbývá spousta zápasů, naší povinností je udělat maximum, ať ještě Slovácko přeskočíme. Chápu vaši otázku na prostor pro mladší hráče, kteří v tréninku i v béčku předvádějí dobré výkony. Určitě si zaslouží prostor, víme o nich. V první řadě ale máme nějaký cíl, bodů ve hře je stále hodně. Neházíme flintu do žita.“

A co Matěj Šín?

„Uzdravil se Lukáš Budínský i Daniel Tetour, v tréninku jsme měli přetlak středových hráčů. Matěj se k áčku v zimě připojil z nějakých důvodů, měl vzestup i kvalitu. Teď nastal čas se vrátit do béčka a mít tam režim. Tohle bylo v plánu, ale prostor určitě dostane. V budoucnu.“

Jak to vypadá se zraněním Jaroslava Svozila?

„Nechci předbíhat a malovat čerty na zeď, ale nevypadá to dobře.“

Jde o koleno?

„Ano, počkáme na vyšetření, až splaskne otok. Nechci nic přivolávat, žádnou verzi ode mě teď neuslyšíte.“

Vykartoval se i David Lischka, jak budete v Plzni skládat stoperskou dvojici?

„Karty neodkryjeme, uvidíme, co Pokorný. Má antibiotika, nějak to budeme muset složit.“

Ladislav Takács zvládl premiérovou hodinu za béčko na pozici stopera – to bylo z vašeho popudu? A znamená to, že s ním počítáte primárně do obrany?

„Počítáme s ním na obě pozice, tedy i do středu zálohy. Ale vzhledem k tomu, že to byl jeho první zápas po dlouhé době, nechtěli jsme ho hned hodit do středu pole. Napoprvé to měl lehčí na stoperu.“

Je pro vás reálnou variantou i na Viktorii?

„Ještě jsem nezjišťoval, jak Laco vypadal v béčku, protože hráli ve stejný den jako my. Máme na to celý týden, uvidíme, jak se bude cítit. Ale varianta to je.“

Co je s Ubongem Ekpaiem?

„Má zranění na chodidle.“

