(Bez)chybné retro Slavie, Hovorka a Kúdela zase spolu. Triangl pro titul?

Přišel na tiskovou konferenci. Úsměv od ucha k uchu. Setkání s novináři, kterých se po zápasech často účastnil, musel na nějaký čas oželet. Stejně jako fotbal. „Dobrý den, rád vás vidím. Tady jsem už dlouho nebyl,“ zahalasil Ondřej Kúdela při příchodu do tiskového střediska v útrobách Edenu a šibalsky mrknul na PR manažera Michala Býčka.

Často bývají tiskové konference poněkud unavené, bez šťávy a důležitého propojení tazatelů s respondenty. V tomto případě ne. Kúdela si chvilku s médii báječně užil. V „tiskáči“ byla maximálně příjemná nálada. Došlo na vtípky, podrobnější vysvětlování některých myšlenek, všichni se bavili. Výsledné sdělení muselo udělat radost i fanouškům.

„Chtěl jste to takhle slyšet, nebo mám ještě něco doplnit,“ smál se Kúdela po vyčerpávající odpovědi na otázku deníku Sport, která směřovala na možný čtvrtý slávistický titul v řadě.

Stoper je konečně zdravý. Nekonečné trable s opakovanými zraněními svalových partií jsou (snad) minulostí.

„Byl to pro mě nejtěžší moment v kariéře. Nikdy jsem v téhle pozici nebyl a nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Stál jsem na nádraží a vyhlížel ten správný vlak, ale on pořád nejel. Čekal jsem na nástupišti a ty vlaky jen projížděly. Občas to vypadalo, že do něj nasedám, ale hned mi zase ujel,“ pohrával si s asociacemi střední obránce Slavie.

Nyní už sedí ve správném vlaku, ve vagonu směřujícím do základní sestavy. Proti Zlínu se v ní navíc sešel s Davidem Hovorkou, garde jim dělal Ondřej Kolář. Tři pilíře zlatých časů, ale také třeba podzimu 2019, kdy se sešívaná parta urvala ze řetězu, vybojovala si šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň a ve dvaceti úvodních zápasech inkasovala jen čtyřikrát, což je z logiky věci rekordní zápis.

Společně na place se od první minuty sešli po téměř patnácti měsících. Všichni tři byli různou dobu na marodce, všichni strašlivě dlouho. Trpěli. Ale vydrželi. Odměnou jim byl duel se Zlínem, v kterém si Slavia jednoznačným vítězstvím 3:0 zajistila prvenství v základní části a nejvýhodnější pozici do nadstavby.

Chemie naskočila, co dál?

Chvilku trvalo, hlavně Kúdelovi s Hovorkou, než našli někdejší chemii. Byli nepřesní v rozehrávce, nedařila se jim výstavba hry, kolikrát se vlastní vinou dostali do kritické situace, kdy museli nahánět zlínské ofenzivní rychlíky. „Je fajn, že to bylo s nulou, ale nebylo to optimální, byly tam chyby. Trenér nebude nadšený, ovšem důležitá je výhra,“ připustil Kúdela.

Slavia - Zlín: Hovorka vystrašil Koláře velkou hrubkou, Zlín ale netrestal Video se připravuje ...

Měl pravdu, trenér nadšený nebyl. „Nebyl to bezchybný výkon, ale hlavně v rozehrávce a od patnácté minuty i podporou Davida směrem nahoru, kdy přečísloval levou stranu, nám hodně pomohl, spíše tedy v ofenzivě než defenzivě. Nastoupili spolu po dlouhé době, začátek byl rozpačitý, celkově to ale byl dobrý výkon,“ nakonec přimhouřil oko Jindřich Trpišovský.

Otázkou je, co bude dál? Už v neděli vstoupí lídr FORTUNA:LIGY do nadstavbové části duelem na půdě Hradce Králové. Trenér může zaplnit střed defenzivy několika hráči. Má na výběr. Může si hrát se složením, mixovat je vzhledem k typologii soupeřů. Ale také se může stát, že vsadí na jednu dvojici a jednoho stabilního brankáře.

Retro triangl se po neděli nabízí. I proto, že všichni moc dobře znají cestu k titulu. Celkem jich posbírali osm. Po třech Kolář s Kúdelou, o jeden méně má Hovorka.