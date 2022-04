Čvančara: Boj o krále střelců? Nelepí mi to tak, jak by mělo

V týdnu na hřišti Olomouce vydržel na place pouze poločas. V sobotu večer si ale útočník Tomáš Čvančara výrazně spravil chuť, když gólem a asistencí pomohl Spartě k triumfu 3:1 nad Baníkem. S jedenácti zářezy by se navíc ještě mohl přihlásit do boje o nejlepšího kanonýra. „Asi všichni vidíme, že to není úplně ideální a že mi to nelepí tolik, jak by mělo… Je potřeba na tom zapracovat,“ prohlásil.

Spravil jste si po týmovém průšvihu v Olomouci alespoň částečně náladu?

„U mě už tradičně nebyla první půlka úplně vydařená, ale do náběhových a soubojových věcí jsem se dostával. Byl jsem zvyklý být víc zapojený ve hře, tady jsem ale ve Spartě, udělají to místo mě jiní kluci. Já jsem od toho, abych řešil tu finální fázi. Samozřejmě asi všichni vidíme, že to není úplně ideální a že mi to nelepí tolik, jak by mělo… Je potřeba na tom zapracovat.“

Při vstřeleném gólu jste to ale neměl úplně jednoduché, že? Stopera Baníku jste měl na zádech.

„To ano, drželi jsme se tam navzájem. Balon letěl hodně nízko, takže jsem šel do rybičky a snažil jsem se to jenom líznout.“

Je to pro vás 11. trefa v ročníku. Pomýšlíte ještě na boj o korunu pro krále střelců?

„Asi úplně ne…“

Jak složité bylo se na utkání připravit s ohledem na to, že na čelo tabulky máte velkou ztrátu?

„Nálada nebyla úplně ideální, co k tomu říct. Musíme se připravit na finále poháru a snažit se to co nejvíc odčinit. Aby ta sezona neskončila až tak špatně.“

Ani vám se v Olomouci moc nedařilo, jak jste to ze sebe dostával?

„To nebyl problém. Jak říkám, byl jsem zvyklý na větší zapojení do hry, v Jablonci jsem hrál na desítce a víc jsem tvořil. To tady nejsem, jsou tu hráči, kteří to umějí líp. Já jsem tu od toho, abych jejich práci zužitkoval a dával góly. Bohužel v Olomouci to nebyl zápas asi nikoho z nás, věděl jsem, že nehraju dobře. I proto jsem brzy střídal.“