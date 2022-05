Hložek v ohrožení, výprodej Hradce i odstavený Pulkrab. Co ukázala Sparta

Video se připravuje ... Pokud titulová naděje visela na úplně posledním vlásku, Sparta jí v sobotu večer strhla a zašlapala do země. Po vyloženě slabém představení totiž ve druhém utkání nadstavbové části doma jen remizovala s Hradcem Králové 1:1 a nijak se nepřiblížila Viktorii ani Slavii. Mimo nominaci zůstal útočník Matěj Pulkrab, jenž v klubu po sezoně skončí, během rozcvičky se navíc zranil i Adam Hložek. Černá sobota v plné parádě. Projděte si, co všechno zápas ukázal.

Vrba: zlomený jako šíp Domácí remíza 1:1 s Hradcem Králové a téměř jistě definitivní rozlučka s titulovými ambicemi ho zlomila. Trenér Sparty Pavel Vrba v sobotu večer na tiskové konferenci mluvil přiškrceně, dostal ze sebe sotva pár slov... „Vy se divíte, že jsem zklamaný. Po Baníku jsem zklamaný nebyl. Zápas nám nevyšel. Jsem normální člověk,“ hlesl zkušený kouč. Jeho frustraci se těžko divit. Mužstvo v konfrontaci s Východočechy propadlo. Herně i výsledkově... A za dveřmi je finále MOL Cupu proti nažhavenému Slovácku. „Směrem k poháru mi tenhle zápas neukázal nic. Spíš nám zamotal hlavu,“ prohlásil Vrba. Vrba po ztrátě s Hradcem: Bod je pro nás málo... Jsem smutný i zklamaný Video se připravuje ...

Odstavený Pulkrab Když před rokem vyšlo najevo, že Srdjan Plavšič skončí ve Spartě a zamíří do konkurenční Slavie, nastoupil drobný Srb ještě do jednoho utkání. Paradoxně právě proti největšímu rivalovi v semifinále domácího poháru. Matěj Pulkrab, jenž v týdnu oznámil letenskému vedení, že novou smlouvu nepodepíše, vypadl ze zápasové nominace okamžitě. Klub tohle rozhodnutí nezdůvodnil, příliš sdílný nebyl ani trenér Vrba. „To je otázka na Matěje Pulkraba. Je to jeho rozhodnutí.“ Hlad a důraz v šestnáctce. Podívejte se, co by Slavia získala v Pulkrabovi Video se připravuje ...

Hložek v ohrožení Figuroval v základní sestavě. Ovšem už na rozcvičení bylo na Adamu Hložkovi znát, že není v ideální kondici. Nohu měl staženou tejpy. A když pár minut před výkopem hlasatel oznámil, že nejproduktivnější hráč FORTUNA:LIGY do zápasu nakonec nezasáhne, zavládlo zklamání. „Adam při rozcvičce cítil problémy, nechtěli jsme jít do rizika, abychom jeho zdravotní stav nezhoršili. Věřím, že ve středu k dispozici bude,“ vysvětlil po utkání trenér Pavel Vrba. Hložkovo místo v sestavě obsadil Jakub Pešek. Sparta - Hradec Králové: Pešek vyhledal Krejčího, který se dostal k nebezpečné hlavičce Video se připravuje ...

Báli se, teď nahání strach Sice to nebyl takový šlágr jako před týdnem v azylu v Mladé Boleslavi, ale i remíza na Letné se počítá. Po senzačním skalpu Slavie si Hradec Králové připsal další cennou krádež. Tentokrát o body obral honosnou Spartu. Dokonce na jejím výsostném území. Člověk si až říká, zda o titulu ve finále nerozhodnou „votroci“ a nikoliv vzájemné zápasy elitní trojky. Východočeši paradoxně do skupiny o titul vlastně ani nechtěli. „Pět zápasů proti silným týmům. Co bychom tam dělali?“ netvářil se ještě před pár měsíci trenér Miroslav Koubek. Dnes jeho parta patří mezi strašáky. Zkušený bard si to užívá plnými doušky. „Řekl jsem to v Teplicích s nadsázkou, abych ochránil mužstvo,“ couval Koubek na Letné. Kdo to odskáče příště? Koubek: Říkali jsme si, že poslední vroubek je Sparta. Spokojený ale nebyl Video se připravuje ...