Hop, nebo trop. Puškáč jde proti své Opavě: Snad jsem si pár gólů schoval

Moc nechybělo, aby s fotbalem seknul. David Puškáč (29) se potloukal v divizi, chodil do klasické práce a neviděl východisko. Vytáhlého útočníka před lety zachránila nabídka z Opavy, se kterou postoupil z druhé ligy do první. „Nikdy nezapomenu,“ poví nejlepší střelec Bohemians. Teď na Opavu narazí jako soupeř: právě proti ní si „klokani“ budou v baráži zachraňovat místo v lize.

Takhle nahnuté to Bohemians neměli deset let. Na jaře 2012 sestoupili z ligy, za rok se do ní vrátili a mezi elitou hrají devět sezon v kuse. Teď jsou namočení až po uši. „Nic příjemného, na druhou stranu nás tahle zkušenost může posílit. Pokud to ustojíme, v příští sezoně z toho můžeme těžit,“ říká elitní útočník vršovického týmu David Puškáč.

Má před sebou žhavé dny: v baráži ho čeká pikantní dvojzápas proti Opavě, která mu dala životní šanci. „Přál jsem si jiného soupeře. Je smutné, že jeden z nás v příští sezoně nebude hrát ligu,“ vykládá chlapík se zajímavým příběhem.

S fotbalem začínal v Karviné, ale velké štěstí tam neudělal. V jednadvaceti onemocněl mononukleózou a místo nové smlouvy si po uzdravení musel hledat angažmá. Prošel skoro celý rodný region: Zábřeh, Orlovou, Petrovice, Petřkovice… „Pomalu jsem s fotbalem končil,“ přizná Puškáč.

Hrál divizi, vedle toho dělal skladníka ve stavebninách a pak číšníka. „Byla to docela makačka. Když jsem se vrátil do profi fotbalu, začal jsem si všeho mnohem víc vážit,“ vypráví Puškáč. Na konci roku 2016 ho oslovil tehdejší opavský sportovní manažer Alois Grussmann: „Nechceš to u nás zkusit?“

Postupně se rozkoukal a v druhé sezoně, která byla pro Opavu postupová, nastřílel jedenáct druholigových gólů. A v pětadvaceti si poprvé zahrál první ligu. „Krásné vzpomínky,“ usměje se Puškáč. „S klukama jsem pořád v kontaktu, někteří jsou v týmu doteď. Třeba Honza Žídek, kterého pamatuju jako skvělého lídra. Po slabším rozjezdu sezony už s nimi asi nikdo moc nepočítal, ale za skvělé jaro si baráž zaslouží.“

Do Opavy jezdí Puškáč už jako soupeř, v zimě 2019 ji vyměnil za Bohemians. „Klub se dostal do finančních problémů a cítil jsem, že to nesměřuje tam, kam bych chtěl,“ vzpomíná. „Tehdy se mi ozvala Bohemka a já poprvé vyrazil mimo domov. Zpětně jsem za to rád, v Praze jste víc na očích a zájem o fotbal je tam větší než kdekoliv jinde v republice.“

Teď zažívá zatím nejpovedenější sezonu. Navzdory dvěma zdravotním pauzám nastřílel jedenáct gólů, poslední čtyři v sobotu proti Karviné. Stylově tím oslavil 29. narozeniny a v Ďolíčku se mu tleskalo vestoje. „Můj manažer mi před každým víkendem píše, abych dal hattrick. Já ale v jednom ligovém zápase před Karvinou nikdy nestihl víc než jeden gól,“ pobaveně líčí Puškáč. „Moc jsem si to užil. U náročných fanoušků Bohemky jsem to od začátku neměl snadné, ovšem ty čtyři góly znamenaly velkou satisfakci. I u našeho pokladníka Davida Bartka: evidoval mi nějaký dluh, ale po zápase za mnou přišel, že ho smazal.“

Baráž smazat nejde, byť do ní Puškáč a spol. můžou jít v relativní pohodě. Po černém březnu a dubnu, kdy ani jednou nevyhráli, se zvedli a v posledních třech kolech nadstavby uhráli sedm bodů. „Škoda, že to nepřišlo dřív, ale díkybohu za to. Zlomilo se to ve Zlíně, po vítězství 4:1 jsme si začali víc věřit. V Jablonci nás zachránil remízový gól na poslední chvíli a proti Karviné jsme si udělali povedenou generálku na baráž,“ rekapituluje Puškáč. „A já? Snad jsem si ještě pár gólů schoval a dobře to pro nás dopadne.“