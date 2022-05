Horejš oficiálně v Jablonci, smlouva k narozeninám: Už jsem potřeboval změnu

Ve čtvrtek mu bylo pětačtyřicet. Ve slavnostní den udělal velký krok. David Horejš se vysmýkne z postavení jihočeského patriota, trošku i kapra, a začne trénovat fotbalový Jablonec. V Českých Budějovicích přitom působil jako kouč od roku 2015. Předtím tam léta hrál - i kapitánoval.

V Jablonci podepsal kontrakt na dva roky, jeho zadání je jasné. Jablonec se chce vrátit, přes všechny peripetie kolem majitele Miroslava Pelty, mezi elitu. Vždyť vloni skončil třetí, na podzim zvládl velmi slušně úlohu v základní skupině Konferenční ligy. Do konce hrál o postup, ale…

V lize to bylo i kvůli napnutí sil do evropské soutěže tuze špatné. Seveřané odvrátili možnost pádu do baráže až v poslední kole bojů ve skupině o udržení. Remizovali ve Zlíně, tím si definitivně zajistili záchranu.

Horejš na tento moment čekal. Pokud by se Severočeši sesunuli o patro níž, jeho angažmá, už nějakou dobu smluvené, by padlo.

„Je pravda, že to vyšlo dneska na moje narozeniny, tak jsem za to rád. Moc se na to těším, Jablonec je pro mě obrovská výzva a jsem rád, že to všechno dopadlo,“ pronesl. „Už jsem potřeboval nějakou změnu. Dopadlo to tak, že mi v Budějovicích končila smlouva a pan Pelta mě oslovil. Hrozně se mi to líbilo a jsem rád, že jsem nabídku z Jablonce dostal. Jablonec beru za posledních deset let k TOP 5 týmům v české lize, takže to beru jako šanci, kterou chci využít,“ doplnil.

Jeho přesun z jižních Čech byl zapříčiněn také rozkolem v Dynamu. Horejš byl na jedné vlně se sportovním ředitelem Tomášem Sivokem, stejně tak s gólmanem Jaroslavem Drobným. Ti však v klubu skončili, dejme tomu i trochu podivně. Majitel Vladimír Koubek šel svojí cestou, ostatně to je jeho právo. Ale také Horejš s ní nebyl srozuměn, byť v Dynamu vydržel skoro až do konce.

„Nebylo to nic lehkého, byly tam turbulentní věci. Na začátku sezony odešel manažer Martin Vozábal, po druhém jarním kole Tomáš Sivok. Hodně nás to poznamenalo. Do té doby všechno fungovalo skvěle, pak nastala tahle věc. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ popisoval Horejš. „Po zápase s Hradcem v Boleslavi, kdy nám Tomáš Sivok v kabině oznámil, že končí, jsme seděli a řekli jsme si, že budeme řešit jen věci, co můžeme ovlivnit. Myslím, že jsme i proto dali tým dokupy. Něčím jsme si prošli, ale pořád jsme drželi jeden provaz,“ navázal.

Přesto po sezoně odešel. Nyní má (už potvrzeně) na starosti Jablonec.