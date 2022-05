Teplický ředitel o záchraně i posilách: Musíme být manažersky šikovní

Nervózní odvetu baráže na půdě Vlašimi sledoval s nadhledem. Ale i tak měl na střeše kancelářské budovy nervy. „Když domácí vedli 1:0 a byli v laufu, náš náskok tří branek byl v tu ránu pryč,“ orosil se ředitel „sklářů“. Nakonec ale mohl někdejší generální sekretář FAČR slavit. Ani ve druhé sezoně za jeho vlády klub neopustí ligovou společnost.

Zvládli jste baráž, ale jak budete hodnotit celou uplynulou sezonu?

„Byla obrovsky náročná. Říkal jsem si v žertu, že i třetí takovou už zažít nechci. Když se podívám na náš kádr, tak si myslím, že jsme měli na víc. Každopádně jsem rád, že jsme zachránili první ligu v Teplicích. Lidé po zápase slavili, ale my si musíme sednout a naplánovat příští sezonu, abychom znovu nedopadli takhle.“

Nervy pracovaly?

„Dobře mi nebylo. Člověk je neustále nad propastí. Trochu mě uklidnila domácí výhra. Navíc mužstvo i realizační tým působily dobře. Zvládli jsme doma první krok, který nám očividně pomohl. O to víc nyní budeme pracovat, abychom se v příštím ročníku do podobné situace nedostali.“

Zapochyboval jste během baráže o záchraně?

„Je to náročné na hlavu. I když jsou Teplice o parník větší klub než Vlašim, pořád je to sport, ve kterém se může stát cokoliv. Na hřišti se v baráži všechno nuluje. Ve finále hraje největší roli hlava. Když Vlašim v odvetě vedla 1:0, tak najednou náš náskok zmizel a byly to nervy.“

Přemítal jste nad tím, co by se stalo, kdyby Teplice skutečně sestoupily?

„Člověk musí přijmout všechno, ale věřil jsem, že máme dostatečně zkušený kádr, abychom se s baráží popasovali. Vím, že by tím Ústecký kraj přišel o ligový fotbal. To by bylo velmi smutné, kdyby šlo Ústí do třetí ligy, my byli s Varnsdorfem ve druhé lize… Do toho se neví, co bude do budoucna s hokejovou Vervou Litvínov. Říkám si, zda není nejvyšší čas, aby se sportu v Ústeckém kraji trochu víc nepomohlo, abychom měli být na co hrdí. Netvrdím, že chceme peníze na profesionální sport, ale potřebujeme posílit mládež. Politici by mohli podporovat talenty napříč sporty. A třeba bychom společně mohli vybudovat krajské centrum talentované mládeže."

Na podzim jste šli do rizika, když jste dali první ligovou šanci trenéru Jiřímu Jarošíkovi. Jak si toto rozhodnutí zpětně vyhodnocujete?

„V tu chvíli jsme cítili, že je potřeba udělat změnu. Vsadili jsme na kluky, kteří pochází z našeho regionu. Jirka Jarošík i Tomáš Hunal v Teplicích hráli. Jirka je stále mladý a progresivní trenér. Myslím si, že jsme sehráli atraktivní zápasy. Chvilku trvalo, než si to všechno sedlo. Jirka přišel do rozjeté sezony. Bylo znát, že mu pomohla zimní příprava, kdy měl pět šest týdnů, kdy na práci a dal týmu svoji tvář. Přišly posily, které mužstvo zvedly, zvládli jsme začátek jara, ale pak se na nás podepsala zranění, různé virózy i covid. Jak to na startu jara vypadalo famózně, tak jsme se opět dostali do problémů.“

Trenér Jarošík říkal, že potřebujete posílit, aby se to neopakovalo. Souhlasíte?

„Všechno začíná a končí penězi. Nejsme v situaci, že bychom přišli a koupili čtyři nové hráče. Budeme znovu muset být manažersky šikovní. Majitel by si přál, abychom našli nového generálního partnera či rovnou vlastníka. Intenzivně na tom pracujeme. Jestli na to je nyní vhodná doba, to se uvidí. Chtěli bychom každopádně do Teplic přivést někoho silného a od toho se vše odvíjí.“

Zalovíte znovu ve Spartě či Slavii, jež vám dodaly klíčové hráče do základní sestavy?

„Budeme s nimi chtít mluvit, abychom od nich sehnali podobně zajímavé hráče jako byli Fortelný, Sejk či Tijani. Ti jsou pro nás naprosto prioritní. Uvidíme, zda už dorostli do pozic, kdy ve svých klubech budou hrát, či budou znovu k mání pro nás.“

Dovedete si Teplice bez nich představit?

„Jsou to hráči základní sestavy. Bylo by to ohromně složité. Vyložíme maximální úsilí, abychom je od léta znovu na půl roku či na rok měli. Jinak budeme muset sehnat stejně kvalitní hráče jinde.“

Budou vás zajímat i hráči třeba z Vlašimi, která hrála dobrý fotbal ve druhé lize?

„Znovu se vracíme ke Slavii a Spartě. Třeba ve Vlašimi je devět hráčů ze Slavie. Jsou pro nás určitě zajímaví. Budeme se bavit s Přémou Kovářem o tom, zda už není čas, aby kluci udělali krok do první ligy. Podobně jako to bylo se Sejkem, který hrál druhou ligu za sparťanskou rezervu a ligu začal hrát za Teplice.“

V průběhu sezony přišlo do Teplic hned několik cizinců. Jak to vypadá s nimi?

„Je to hodně otázka schůzky se sportovním úsekem. Osobně se mi líbí, aby Teplice byly postavené na třech pilířích: prvním by byli odchovanci, druhým zapůjčení mladíci ze Sparty či Slavie a třetím by byla spolupráce s egyptským Al Ahlí. Mají skvělou akademii, ale zápasem s Pardubicemi, kdy dostali kluci z rezervy prostor, jsme se přesvědčili, že nás čeká ještě hodně práce.“

Není to na okamžité zapojení?

„Kluci, kteří k nám přijdou, jsou zajímaví, patří mezi reprezentanty do 23 let, ale krok do našeho prostředí a jiné kultury je pro ně obrovský. Aklimatizace jim bude trvat možná déle než půl roku. Možná i rok. Je to i otázka, zda jsme vsadili na správné hráče. Někteří měli i zranění.“

V sobotu se na Stínadlech loučí Jan Rezek a Admir Ljevakovič. Jak jste spokojený s jejich prací v klubu?

„Hlavně jsem si nepřál, abychom jim nezkazili rozlučku na Stínadlech a nebyl z toho pohřeb. Oba si vedou v nových rolích dobře. Zamakali na sobě. Studují trenérské licence. Admir studuje áčko, Réza už profi. Je vidět, že to v sobě mají a chtějí se vzdělávat. Mají velký potenciál.“

Posunou se časem k A- týmu?

„Honza Rezek může být jednou dobrý hlavní trenér. Ale pro nás je zajímavý i v jiné roli. Třeba až si jednou někdo přijde pro Jirku Jarošíka, Réza může být asistentem nového kouče. Ale není to jen o nich. Skvělou práci odvádí i Zdenko Frťala, který šéfuje mládeži. Tohle je cesta, kterou chceme jít.“