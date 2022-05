Jak roste stadion Pardubic: tribuny jsou, teď stožáry. Hrát se má na jaře

Konec dobrý, všechno dobré. Pardubice si díky skvěle zvládnuté nadstavbě s přehledem zajistily účast v první lize i pro příští ročník, jehož jarní část by měly odehrát už na svém novém stadionu. V centru města stojí skelety všech čtyř tribun a za pár dní se budou instalovat i stožáry umělého osvětlení. „Vše běží podle plánu,“ pochvaluje si Vít Zavřel, sportovní ředitel a spolumajitel východočeského klubu.

První dvě sezony po návratu do nejvyšší soutěže odehrály Pardubice ve vršovickém Ďolíčku, kde budou nájemníky ještě i na podzim. Od jara 2023 by však měla Tesla hrát svá domácí utkání na vlastním stadionu, který by měl být hotov na začátku ledna příštího roku.

„Já i kolega Vláďa Pitter jsme v kontaktu se stavbyvedoucím. Dělá se sedm dní v týdnu, vše běží podle plánu,“ uvedl pro klubovou televizi sportovní ředitel Vít Zavřel.

Hotova je už hrubá stavba všech čtyř tribun, nyní dojde i ke vztyčení stožárů umělého osvětlení. Měří 39 metrů, dva se zvednou v neděli a dva v pondělí.

Celý proces zatím neohrožuje dramatický nárůst cen energií, materiálů ani prací, původní rozpočet ve výši 400 milionů korun by měl být podle všeho dodržen.

„Daří se držet předpokládané investiční náklady. Bylo jednoznačně správné rozhodnutí celý projekt neodkládat,“ prohlásil se zadostiučiněním náměstek primátora Jakub Rychecký.

V první etapě bude mít zrekonstruovaný Letní stadion kapacitu 4600 míst a vyjde na 380 milionů korun včetně DPH. Je však koncipován tak, že ochozy půjdou v budoucnosti rozšířit na 6600 a dokonce víc než 8000 míst. První rozšíření by vyšlo podle původních cen zhruba na 60 milionů korun, druhé na 120-150 milionů korun. Stadion by pak byl už kompletně uzavřen a způsobilý i pro zápasy národního týmu a evropských pohárů.

„Jsme optimálně připraveni, abychom stadionu v Pardubicích obnovili zašlou slávu,“ prohlásil za dodavatele Dušan Čížek ze stavební firmy PORR loni po schválení projektu zastupitelstvem.

LETNÍ STADION V ČÍSLECH