Slavia věří, že Santos vrátí do obrany jistotu. Jaké jsou varianty sestavy?

Čtyři sezony v kuse platilo, že nejlepší ligovou obranou je ta slávistická. Než ji naposledy překonal Michal Bílek se svou Plzní. Třeba i proto zaujal vedení červenobílých Eduardo Santos (24), jenž Západočechům na jaře pomohl k titulu. A který by měl vrátit do kádru Jindřicha Trpišovského zase jistotu. Počítá se s ním jako se stoperem do konkurence k Davidu Hovorkovi, Aihamu Ousouovi a Tarasi Kačarabovi.