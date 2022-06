Bílek je s kádrem spokojený, příchod Sýkory žije: Šulce Jablonec nastartuje

Jste spokojený s posilami?

„Jsem s kádrem spokojený, jak jsme to před přípravou doplnili. Ještě nevylučuju některé změny. Chtěli jsme posílit, přichází kvalitní a zkušení hráči. Věřím, že rychle zapadnou a týmu pomůžou.“

Na jaký post ještě hledáte hráče?

„Pokud mužstvo doplníme, tak to bude do ofenzivy. Po odchodu „Sykyho“ (Jana Sýkory) bychom potřebovali směrem do útoku malinko posílit. Takže podhrotového hráče nebo jednoho útočníka.“

Existuje naděje, že by se z Polska vrátil právě Sýkora, který v Plzni strávil na hostování minulou sezonu?

„Ještě určitá šance je. Mluvil jsem s ním asi tři dny nazpátek, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Úplně jsme to nezavrhli.“

Kdo naopak z týmu ještě odejde?

„Přišlo šest hráčů, jak jsem říkal, nevylučujeme, že ještě někdo dorazí. Logicky pak budeme muset kádr malinko zúžit.“

Bojíte se, že by mohl odejít klíčový záložník Lukáš Kalvach?

„Kalvy měl vynikající sezonu, to je pravda. Je to náš velmi důležitý hráč, pokud by odešel, byla by to pro nás citelná ztráta. Ale nezaznamenal jsem, že by teď měl nějakou konkrétní nabídku, takovou informaci nemám.“

Reprezentanti Staněk, Kalvach a Havel dostali ještě týden volno. Stačí to, aby byli do nadcházející sezony dostatečně odpočatí?

„Kluci měli po sezoně jeden, dva týdny volno, takže si trošku odpočinuli. Připojí se k nám příští středu. Věřím, že to bude stačit, potřebujeme se pořádně připravit. Zápasy o Evropu se rychle blíží.“

Do druhého předkola Ligy mistrů vstupujete ve druhé polovině července ještě před startem ligy. Budete dostatečně rozehraní?

„Každý rok je to podobné, že liga začíná o něco později. Na soustředění nás čekají kvalitní soupeři, věřím, že budeme dobře připravení a kemp v Rakousku nám bude stačit.“

Šestou posilou je Mohamed Tijani. Jde o kvalitní náhradu za Eduarda Santose, který zamířil do Slavie?

„Eduardo u nás na jaře (hostoval z Karviné) zapadl výborně, odvedl výbornou práci. Naskytla se možnost získat Tijaniho, který v Teplicích kopal velmi dobře. V zápase proti nám podal vynikající výkon, je to podobný typ jako Santos. Má dobrou postavu, je silný, důrazný, velmi dobrý v rozehrávce. Jsem rád, že se to povedlo.“

Proč odchází Pavel Šulc do Jablonce?

„Minulá sezona byla pro nás velmi úspěšná. Pavel nám pomohl získat titul, ale my i on sám čekal od sebe o něco víc. Hostování v Jablonci bude pro obě strany správný krok. Pavel snad dostane důvěru, přeji si, aby nastupoval a ukázal své kvality. Věřím, že se rozehraje, správně nastartuje a pak se do Plzně může vrátit.“

Do útoku přichází Jan Kliment, jiný typ, než byl Jean-David Beauguel. Budete muset upravit styl hry?

„Typologicky jde o jiného útočníka. Honza je rychlý, spíš do brejkových situací. Bogy byl jedinečný v držení míče. Pokud Honza nastoupí, budeme to muset malinko změnit. Ale velké změny v naší hře nebudou, chceme využít jeho rychlosti víc, než tomu bylo u Bogyho.“

Plánujete vyzkoušet hru na tři stopery?

„V minulé sezoně jsme takhle dohrávali některá utkání, když jsme potřebovali víc zahustit prostor. Je to jedna z možností, ale neočekávám, že to v přípravě budeme víc zkoušet.“

Berete Václava Pilaře jako posilu do základní sestavy?

„Pro Vendu to platí stejně jako pro ostatní. Kdo bude lepší, tak bude hrát. Jsem rád, že jsme ho získali. Jde o velmi zkušeného hráče, minulou sezonu v Jablonci odváděl velmi dobré výkony. Na jeho postu je veliká konkurence (na levé záloze hraje Jhon Mosquera). Záleží, jak si o místo v sestavě řekne. Zatím má velkou chuť, jsem rád, jakou máme konkurenci na stranách hřiště.“

Stál jste o Tomáše Pekharta?

„Útočníků jsme měli vytipovaných víc. Tomáš Pekhart patřil mezi hráče, o které jsme zájem měli. Ale nedopadlo to. Přišel Honza Kliment, jsem za něj rád. V Polsku neměl ideální sezonu, ale předtím podával ve Slovácku velmi dobré výkony a střílel góly. Věřím, že se v Plzni oživí, pomůže nám a bude hodně platný.“

Kádr Plzně pro letní přípravu

BRANKÁŘI

Jindřich Staněk (zapojí se později)

Marián Tvrdoň

Martin Jedlička

OBRÁNCI

Lukáš Hejda

Luděk Pernica

Radim Řezník

Filip Čihák

Libor Holík

Mohamed Tijani

Milan Havel (zapojí se později)

Robin Hranáč (v rekonvalescenci)

Filip Kaša (v rekonvalescenci)

ZÁLOŽNÍCI

Aleš Čermák

Jan Kopic

Kristi Qose

Dominik Janošek

Miroslav Káčer

Lukáš Kalvach (zapojí se později)

Šimon Falta

Václav Pilař

Ondřej Mihálik

Pavel Bucha

Jhon Mosquera

Modou Ndiaye

Alexandr Sojka

ÚTOČNÍCI

Tomáš Chorý

Jan Kliment

Matej Trusa

Tomáš Jedlička

Změny v kádru

Přišli:

Václav Pilař (Jablonec), Kristi Qose (Karviná), Martin Jedlička (Dunajská Streda), Jan Kliment (Wisla Krakov), Filip Čihák (Pardubice), Libor Holík (v jednání, Jablonec), Mohamed Tijani (Slavia)

Odešli:

Jean-David Beauguel (konec smlouvy), Aleš Hruška (konec smlouvy), Eduardo Santos (konec host.), Jan Sýkora (konec host.), Václav Míka (host. Pardubice), Dominik Sváček (host. Liptovský Mikuláš), Michal Hlavatý (příprava s Pardubicemi), Pavel Šulc (příprava s Jabloncem),

Hráči, u kterých se řeší angažmá (nezapojili se do přípravy): Matěj Hybš, Šimon Gabriel, Lukáš Matějka, Joel Kayamba, Marko Alvir