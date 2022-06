Hancko o Priskem: Náročný, umí nás vypnout. Kauza repre? Těžké chvíle

Takže se vám tento slavnostní okamžik zamlouvá?

„Pro mě osobně je to hodně. Jsem i velmi šťastný, že jsem byl vybraný a mohl jsem na radnici přijít, protože vyhrát derby se mi povedlo asi až na šestý pokus. Za to jsem moc rád. I když závěr sezony už se moc nepovedl, a rozhodně nebyl podle našich představ, tak zvítězit na Slavii je vždycky velmi příjemné.“

Aspoň máte motivaci do nové sezony.

„Určitě. Jsem ve Spartě třetím rokem a nikdy se nám předtím nepodařilo mít se Slavií pozitivní bilanci. To se povedlo až nyní, kdy jsme vyhráli tři ze čtyř derby. Doufám, že tenhle trend udržíme a budeme mít klíč od města co nejdéle u sebe, což bude znamenat, že zvládáme porážet našeho rivala.“

K tomu má dopomoci i nový trenér Brian Priske. Stále vám ordinuje náročné dávky v tréninku?

„Je to pro nás úplně něco jiného, než na co jsme byli dosud zvyklí. Ale to rozhodně není nic špatného, naopak si myslím, že nám to může hodně pomoct a bude to přínosem. Je to jen o zvyku. Troufám si tvrdit, že se to projeví už na začátku sezony. Je to náročné, ale vnímám to pozitivně, protože vím, že mě to může zlepšit.“

Už na sobě cítíte progres?

„Je to jen týden a zatím je to velká únava. Ale ještě se k nám nepřipojili kluci reprezentanti, takže až s nimi dostane příprava nějaký cíl a bude gradovat do kvality. V Rakousku na soustředění to bude nejdůležitější. Tam bude náš vrchol a vše se projeví na startu sezony.“

Trenér při proslovu k týmu na tréninku říkal, že když vydržíte první týden dřiny, že pak si užijete balon a střelbu. Tak už jste se dočkali?

„Celkově je velká část tréninků s balonem a tak trochu do taktiky, kterou chce kouč praktikovat. Na konci či na začátku každé jednotky jsou spíš fyzické věci, kdy dost běháme. Ale s míčem děláme dostatek věcí. Na druhou stranu je pravda, že v každém tréninku máme posledních patnáct minut, kdy nás trenéři dokážou úplně vypnout. Pak je to jen o tom, abychom dobře zregenerovali, protože občas je i druhá fáze v posilovně. Pro styl, kterým se chce Sparta prezentovat, je to důležité, abychom byli fyzicky nachystaní jako třeba Slavia s Plzní v minulých sezonách.“

Jaký dojem na vás trenér udělal?

„Je vidět, že všechny věci, na kterých pracuje, že jim věří a je z něj cítit, že ví, co chce. Má velmi dobré tréninky, které mě opravdu baví. I když je to náročné, ale to je tím, že jsme v hrubé přípravě, až se připojí reprezentanti, bude to dostávat zase jiné obrysy.“

Jak jste kvitoval, že se vás při kauze reprezentační omluvenky zastal i někdejší kouč národního týmu Pavel Hapal?

„Potěšilo mě to, protože to pro mě byly trochu těžší chvíle. Upřímně říkám, že jsem necítil takovou odezvu, nicméně jsem rád, že většina lidí mě podpořila a postavila se za mě. Nebylo to jen moje osobní rozhodnutí, rozebíral jsem to i s lidmi ze svého okolí. Jsem rád, že spousta lidí, známých i spoluhráčů se mě zastala, že jsem udělal dobré rozhodnutí. Ale už je to pryč.“

Otcovství zatím probíhá v pořádku?

„Snažíme se najít nějaký rytmus, mít režim, ale máme z toho velkou radost.Užíváme si to. Navíc zatím se mi spí dobře, takže vše bez problému“ (směje se)

