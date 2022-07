Sága končí, Sadílek oficiálně posiluje Spartu. Na Slovácko jde Trávník

Úspěšný konec velké letní přestupové ságy. Sparta dotáhla příchod Lukáše Sadílka ze Slovácka, které dalo záložníkovi svolení nastoupit do přípravy s Letenskými už v polovině června. O možném přestupu informoval deník Sport a iSport.cz už v dubnu jako o první možné letní posile. Pak ale přišlo dlouhé handrkování a do kádru Pražanů mezitím přišli Mejdr, Zelený, Daněk či naposledy Kuchta. Opačným směrem míří Michal Trávník, který bude v klubu svého mládí rok hostovat.

Naťukávání 26letého Lukáše Sadílka začala Sparta už na jaře, ale handrkování se Slováckem protáhlo přestupovou ságu až na začátek července. Dnes, nedlouho po oznámení přestupové bomby v podobě příchodu bývalého střelce Slavie Jana Kuchty (25) z Lokomotivu Moskva, konečně Pražané potvrdili i příchod záložníka ze Slovácka. „Chtěl jsem vám říct, že už se to upeklo,“ řekl záložník sparťanům na sociálních sítích.

„Lukáš Sadílek se na hřišti prezentuje vysokou intenzitou pohybu a hry, což je aspekt, který nám v minulé sezoně scházel. Nebojí se hrát kolmo na výše postavené spoluhráče, je připravený a aktivní ve všech fázích hry, je silný v napadání rozehrávky soupeře a při dostupování k protihráčům, rychle reaguje na změnu situace. A to jak při zisku míče, tak při jeho ztrátě,“ popsal novou posilu klubovému webu Tomáš Rosický.

Sadílek je tak další potenciální posilou rovnou do základní sestavy. Předtím z Hradce Králové dorazil Jan Mejdr (27) a z Jablonce Jaroslav Zelený (29). Zaujmout a prosadit se do rotace by mohl i Kryštof Daněk (19) z Olomouce. Spíš jako investice do budoucna dorazil také Ondřej Kukučka (18) z Baníku a Sparta také uplatnila opci na Dalibora Večerku (19) z Opavy.

Součástí dohody obou klubů je hostování Michala Trávníka na Slovácku. Odchovanec jihomoravského fotbalu, který ve Spartě nenavázal na dobrá čísla z Jablonce, bude v modrobílém hrát v celé příští sezoně.