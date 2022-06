Příběhy návratů do toho druhého „S“: ikona, Brabec, Stanciu i hořký konec

Video se připravuje ... Přesun Jana Kuchty na Letnou vyvolal velký rozruch. Není zase tolik hráčů, kteří za zahraničním angažmá vyrazili z jednoho pražského „S“, aby se po působení v cizině objevili ve službách konkurenčního rivala. I když mezi Spartou a Slavií oběma směry v historii putovala spousta fotbalistů. Deník Sport připomíná osudy některých nedávných i dosud aktivních navrátilců, kteří oblékli po comebacku domů dres odvěkého protivníka.

Jan Stejskal (60) brankář Sparta: 1984-1990

Slavia: 1994-1999 Opora Letenských se sedmi mistrovskými tituly a také tehdejší československé reprezentace, se kterou na MS v Itálii 1990 postoupil do čtvrtfinále. Po něm vyrazil na britské Ostrovy, čtyři roky chytal v londýnském Queens Park Rangers. Pak se „Stay Cool“ (Zůstaň v klidu), jak ho v Anglii vzhledem ke klidnému brankářskému stylu a i k výslovnosti jeho jména přezdívali, vrátil a zamířil do Edenu. Na Letné tehdy kraloval Petr Kouba. Stejskal získal s červenobílými v roce 1996 mistrovský titul a pod taktovkou Františka Cipra se dočkal i semifinále Poháru UEFA. Jan Stejskal (vpravo) jako kapitán Slavie před zápasem s Bordeaux v Poháru UEFA • Foto Archiv Sportu

Karel Poborský (50) záložník Slavia: 1995–1996

Sparta: 2002–2005 S červenobílými získal mistrovský titul, po stříbru a lobu na EURO 1996 vyrazil za úspěchy do světa: Manchester United, Benfica, Lazio. I když dostal v Římě nabídku k prodloužení smlouvy, z rodinných důvodů se vrátil do Česka. Překvapivě do Sparty, s 12 miliony korun ročně se stal nejlépe placeným hráčem ligy. Mj. se Spartou získal dva tituly. Odchod kouče Straky, spory po příchodu jeho nástupce Hřebíka vedly k tomu, že byl Poborský v září 2005 šéfem klubu Danielem Křetínským odvolán z A-týmu. Kariéru zakončil v Č. Budějovicích (2007). Karel Poborský hrál po návratu do Česka za Spartu • Foto Archiv Sportu

Erich Brabec (45) obránce Slavia: 2007-2009

Sparta: 2010-2012 Po odchodu Stanislava Vlčka se stal kapitánem, zahrál si Ligu mistrů a pomohl k zisku dvou titulů. V Praze visely bilboardy s jeho fotkou a sloganem: „Poslouchej kapitána, kup si permanentku.“ Jenže v létě 2009 mu bylo oznámeno, že už nefiguruje v plánech trenéra Karla Jarolíma. Nové angažmá našel v Ankarasporu, ale turecký celek byl krátce po startu sezony potrestán přeřazením do druhé ligy a Brabec byl uvolněn na hostování do Ankaragücü. V zimě dostal v Turecku zelenou k odchodu. Toho využila Sparta, jež hledala stopera. O půl roku později slavil titul v rudém dresu. Erich Brabec má ligový titul se Slavií i se Spartou • Foto Archiv Sportu

Nicolae Stanciu (29) záložník Sparta: 2018-2019

Slavia: 2019-2022 Sparta za něho utratila téměř 100 milionů korun. Fanoušci jej uznávali za skvěle standardky, ale týmový úspěch se nedostavil. Ve druhé sezoně už se začalo objevovat pnutí. Před zimním soustředěním si chtěl vynutit přestup, ale Sparta přijala až nabídku saúdskoarabského Al Ahlí za 200 milionů. Klub z Blízkého východu však postihly finanční potíže. Na jaře 2019 se tak upekl Stanciův návrat do Prahy – ale do Edenu. Se Slavií vyhrál dva tituly, jeden pohár a postoupil do Ligy mistrů. Letos v únoru přestoupil do čínského klubu Wu-chan Three Towns FC. Nicolae Stanciu řídil vítězství Sparty nad Slovanem Liberec • Foto Michal Beránek / Sport