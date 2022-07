Jankto a přestup do Sparty? Jednání probíhají, ve hře je hostování

Posílila se ve středu pole, na hrotu i v defenzivě. Jeden z mála postů, kam Sparta během léta ještě nepřivedla čerstvou krev, je křídlo. I to by se ale v následujících dnech mohlo změnit. Zdroje redakce iSport.cz totiž potvrzují zprávy ze zahraničí, že letenský klub usiluje o příchod Jakuba Jankta.

„Jednání probíhají. Ještě zbývá doladit některé náležitosti, zájem Sparty je ale silný,“ konstatuje zdroj blízký samotným vyjednáváním.

Jankto si udělal skvělé jméno především v Itálii, kde nastupoval za Udine a později i Sampdorii. Loni v létě toužil udělat další krok, proto vyslyšel vábení Getafe, jenž za něj zaplatilo šest milionů eur (zhruba 156 milionů korun).

V nejvyšší španělské soutěži se ale reprezentační křídleník výrazněji neprosadil. Naskočil totiž pouze do 15 utkání, v součtu odehrál jen 672 minut. Mezi střelce se nezapsal ani jednou, zkompletoval pouze dvě asistence.

INSIDER: Slavia má cizinců moc, Spartě ti nečitelní naopak chybí, říká Kotal Video se připravuje ...

Během léta vyšlo najevo, že v Getafe pokračovat nebude, byť má v klubu platnou smlouvu do léta 2026. Proto se do hry vložila Sparta, která se netají tím, že by se na křídelní pozici ráda posílila.

Trenér Brian Priske má k dispozici Lukáše Haraslína s Jakubem Peškem, oba však v prvním soutěžním duelu proti Vikingu ukázali, že k ideální formě mají daleko.

Sparta by si tak s Janktem mohla vypomoci navzájem. Pražané by získali produktivního křídelníka, jenž by mohl výrazně zvýšit jejich údernou sílu. Samotný hráč by pak mohl po nepovedené sezoně znovu nastartovat kariéru, navíc by mohl být nablízku své rodině.

Jednání o Janktově přesunu do rudého ale stále nejsou uzavřená, nadále probíhají. Jasno o tom, zda Priske bude moc přivítat letní posilu číslo sedm, by mohlo být v horizontu dní.

Po Janu Kuchtovi a Jaroslavu Zeleném by tak mohlo jít o třetí letní posilu se slávistickou minulostí.