Hložek mezi absolutní elitou přestupů. Guardian: Nejslibnější od Rosického

Jen v pěti nejlepších evropských ligách zatím týmy v aktuálním přestupovém období utratily v součtu skoro 60 miliard korun. Přesto jsou kluboví manažeři, kteří se s prostředky snaží zacházet co nejstřídměji a přesto sehnat velké posily. Britský server Guardian vybral deset nejlepších přestupů poměrem cena x výkon. Z pohledu zaplacené částky z výběru vyčnívá Adam Hložek a jeho transfer do Leverkusenu. Reprezentační talent se ocitl ve společnosti Paula Dybaly nebo Corentina Tolissa.

„Silný a šikovný hrotový útočník je v České republice považovaný za nejslibnější talent od dob Tomáše Rosického. Od svého seniorského debutu za Spartu Praha v 16 letech byl v hledáčku největších evropských klubů,“ představuje Guardian Adama Hložka.

Slavný anglický mediální dům zařadil českého reprezentanta do výběru „deseti nejlepších přestupů poměrem cena x výkon“ v aktuálním přestupovém období. Vyskytují se v něm velká jména (třeba Paulo Dybala, který nejen že šel do Říma z Juventusu zdarma, ale také přistoupil na nižší plat) i hráči s mimořádným potenciálem do budoucna, například Fábio Carvalho, za kterého poslal Liverpool Fulhamu 5 milionů liber, aby se vyhnul arbitrážnímu určování ceny.

Z bundesligy zaujaly Guardian hlavně odchody, třeba Corentin Tolisso z Bayernu do Lyonu či Marc Roca rovněž z Bavorska do Leedsu. Hložek je ve výběru jediným mezinárodním přestupem do Německa.

„Právě slaví dvacetiny a chystá se začít novou kapitolu své kariéry. Nejlíp mu sedí post druhého útočníka. Leverkusen rychle přistoupil k jeho podpisu za relativně nízkou cenu a bude doufat, že se mu podaří efektivně spojit s krajanem Patrikem Schickem,“ píše Guardian.

Z přehledu je Adam Hložek nejdražší, Guardian uvádí cenu 11,1 milionu liber (cca 320 milionů korun). Podle informací iSportu je ale transferová částka výrazně vyšší: 18 milionů eur (cca 440 milionů korun) + bonusy, které mohou činit dalších 9 milionů eur (220 milionů korun).