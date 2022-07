Plzeň vylepšila nabídku za Jemelku, chce ho na Tiraspol. Čihák do Sigmy?

Mistrovská Viktoria, která si postupem do 3. předkola Ligy mistrů přes Helsinky zajistila podzim v pohárové Evropě, by ráda co nejrychleji ještě posílila defenzivu. Už na úterní duel s moldavským Šeriffem Tiraspol by chtěla mít k dispozici stopera Václava Jemelku z Olomouce, kam poslala vylepšenou nabídku. Navzdory tomu, že Plzeň dluží Sigmě peníze za minulé transfery, se očekává, že k dohodě nakonec dojde. Řeší se zejména hráčská náhrada, Hanáci mají zájem o Filipa Čiháka.

Úterý večer: Lukáš Hejda gól, Luděk Pernica gól. K tomu bezchybná práce, čisté konto a postupová výhra 5:0 nad Helsinkami. A přece spolehlivým plzeňským stoperům, ke kterým patří i Filip Kaša, novic Mohamed Tijani, Filip Čihák a Robin Hranáč, zřejmě brzy dorazí další kolega-konkurent.

Viktoria má totiž enormní zájem o olomouckého Václava Jemelku, na kterého v nedávných hodinách vylepšila nabídku.

„Všechno má nějaký vývoj, asi před deseti dny jsme jednání ukončili. Nicméně Plzeň do toho zase vstoupila,“ potvrdil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář s tím, že Viktoria chce opětovně záležitost řešit velmi rychle, aby se vše stihlo už na 3. předkolo Ligy mistrů. Proti Šeriffu se poprvé hraje již v úterý.

„Myslím, že je to nestihnutelné. Víme, že to není jednoduché ani pro Vaška, protože to má v hlavě a stoprocentně o zájmu ví. Nemáme však zájem mužstvo oslabovat, máme svoje ambice,“ dodal faktický šéf hanáckého klubu.

Jemelka má v 27 letech nejvyšší čas z průměrného celku vykročit za lepším, zvlášť když patří do kádru reprezentace, kde potvrdil kvalitu při červnovém srazu. Navíc absolvoval i povedené roční hostování v belgickém Leuvenu. Mít v kádru znovu naštvanou a zklamanou oporu by asi nebylo vhodné, což cítí všichni. O touze odejít z Androva stadionu hovoří uničovský rodák již několik let.

Teď je k tomu pravděpodobně nejblíže, byť jde trochu o paradox, protože mistr stále dluží Sigmě peníze za minulé transfery. Připomeňme, že na stejné trase se ocitl například Šimon Falta, Lukáš Kalvach, Tomáš Chorý, Tomáš Hořava či Martin Pospíšil. Opačným směrem na Moravu mířil Roman Hubník, Václav Pilař, Jakub Řezníček nebo Aidin Mahmutovič.

Jinak řečeno: vztahy mezi Minářem a plzeňským bossem Adolfem Šádkem jsou hodně přátelské.

Nyní by už záležitost neměla ztroskotat na částce, jako se tomu v nedávné minulosti stalo třeba v případě Baníku či kazašského Kajratu Almaty. K dohodě však bude třeba vyřešit hráčskou kompenzaci.

„Určitě by to musela být jedna z variant, to je bez debat. Nemůžeme si dovolit mít tři stopery,“ kývl olomoucký funkcionář.

Podle informací iSport.cz by Hanáci chtěli na tvrdý přestup Filipa Čiháka. Na toho přitom Viktoria teprve před pár týdny uplatnila smluvní klauzuli o zpětném odkupu a přivedla ho zpět z Pardubic. Právě Východočeši nicméně o Čihákův návrat velmi stojí, eminentní interes projevuje dlouho i Zbrojovka Brno.

V kádru kouče Michala Bílka narazil na tvrdou konkurenci, ale trenéru Václavu Jílkovi by se naopak hodil. Zvlášť když by měl při Jemelkově odchodu k dispozici jen Víta Beneše, Florenta Poulola, Lukáše Vraštila a v plánu je v sezoně často aplikovat i systém se třemi stopery.

Posunout zpátky z béčka by se minimálně dočasně mohl zkušený Michal Vepřek, jediný další levák. O Ukrajince Hliba Buchala už Olomoučtí nestáli, přestože mu na jaře v béčku nedali na jeho ideální pozici ve středu obrany skoro žádnou šanci, a Roman Hubník preferoval konec kariéry před mentorováním v druholigové rezervě.

Bývalý kapitán pak přinesl ostrý rozhovor pro Sport.cz, kde popisoval průběh jarního jednání a mimo jiné zmínil, že s klubem jako takovým potíže nemá. „Mám ale problém s lidmi, kteří řídí první dva týmy. Je v nich cítit dusno,“ sdělil natvrdo veřejné tajemství.

Minář na to ve středu odpoledne reagoval při tiskové konferenci v obchodním centru. „Dám k tomu ještě komentář, ale pak už nemá cenu se k tomu dál vyjadřovat,“ začal.

„Během jara jsme k tomu zasedli ve větším počtu lidí, vyhodnocovali si to i s trenéry. Řešili jsme sportovní i ekonomickou stránku, věk a zdravotní stav, což bylo nejproblematičtější. I tak jsme si vyhodnotili, že u Romana nám dává smysl, aby pokračoval. Nabídla se mu smlouva i proto, že béčko postupovalo. I za cenu zdravotních potíží nám dávala smysl vidina mentorství a pomoci mladším,“ doplnil.

„Smlouva, která byla připravena, měla parametry směrem k první i druhé lize. Od Michala Vepřeka jsem cítil, že k dohodě směřujeme rychleji. Dali jsme si deadline, následně řekl, že mu to dává smysl. Zato s Romanem jsem musel udělat ještě jednu schůzku, protože nejsem slepý. Cítil jsem i v okolí, že není v komfortní sezoně. Měli jsme další jednání, znovu jsme to probírali a dostali se do role původní smlouvy. Roman si vzal další čas na rozmyšlenou a po pěti dnech se ozval, že ukončí kariéru. Je to nepříjemné, mrzí nás, že to pojal negativně. V tenhle moment už s tím ale nic neudělám. Život jde dál, čeká nás sobotní mistrovské utkání,“ uzavřel Minář.

Hanáci startují FORTUNA:LIGU na horké půdě Baníku Ostrava. I s Jemelkou, nebo už bez?

STOPEŘI PLZNĚ STOPEŘI OLOMOUCE Lukáš Hejda Václav Jemelka Luděk Pernica Vít Beneš Filip Kaša Florent Poulolo Mohamed Tijani Lukáš Vraštil Filip Čihák Michal Vepřek (v béčku) Robin Hranáč Lukáš Greššák (def. záložník)