Bohemians „koupili“ stopera, Hůlka je zpět: Mám za sebou hodně práce

Tohle je ohraný song: Koleno, toť prokletý kloub fotbalistů. Zblízka to poznal i Lukáš Hůlka, kvůli zranění z loňského března stál rok. Letos na jaře se zapojil do tréninku, zahrál si za rezervu Bohemians.

V úvodní ligové rundě jej pak kouč Jaroslav Veselý vyslal do boje na stadionu v Jablonci. „Je to jako když koupíte stopera,“ radoval se po utkání trenér Pražanů. „Takových moc není, je konstruktivní, ale není třeba na něj nakládat moc,“ doplnil.

Hůlka nastoupil na levé straně středové trojice, v první půli měl pár nedorazů, pokazil lehčí situace. „Trochu spadl do nervozity. Byla tam tíha okamžiku, že dlouho nehrál,“ všiml si Veselý. „Vím, na co trenér naráží,“ nečílil se Hůlka. „Zkazil jsem jednoduché věci, sklepnutí do strany, přihrávku na deset metrů, ale nedostalo mě to pod tlak, že bych nechtěl hrát. Pak je potřeba dělat jednodušší věci, ne ty nejlepší na světě,“ glosoval.

Z nedobrých chvil se vymotal - i proto slavila Bohemka výhru.

Jablonec - Bohemians: Úchvatný brejk zakončil Jánoš střelou do šibenice - 0:3! Video se připravuje ...

On sám byl k tomu spokojený z návratu. To bylo zřejmé. Na tiskové konferenci trpělivě hodnotil utkání, povídal o cestě zpět, odhadoval své další vyhlídky.

„Bylo tam akční napětí, které cítím před každým zápasem. To je potřeba říct, nebylo to jen tím, že bych rok nehrál. Ale natěšení tam bylo. Zápasy za béčko nebo příprava nemají kouzlo ligového zápasu. Věděl jsem, že se budou lidi dívat, že to bude mít jiskru,“ vyprávěl. „Mám za sebou hodně práce, kterou jsem tomu věnoval. Zvládl jsem celou přípravu, všechny zápasy. Ověřil jsem si, že to půjde sportovně i fyzicky,“ upozornil.

„Obrana nedostala gól. Z toho hlediska to bylo v pořádku. Lukáš hrál celou přípravu skvěle. Vím, že se ukáže ještě daleko líp,“ přihodil Veselý.

Bohemce by se to hodilo. Na výhru v Jablonci bude chtít navázat o víkendu proti Ostravě. Jenže Baník přijede do Prahy pod tlakem, potřebuje napravit domácí potupu s Olomoucí. „Za každou cenu bude chtít zápas vyhrát. Ale nám se nestane, že by nás uchlácholilo vítězství v Jablonci. Trenér nám to nedovolí. Chceme potvrdit, co se nám povedlo,“ vzkázal stoper do Slezska.