Kapitán Dynama před Spartou: I bez Kuchty bude silná. A co Sivok?

Lístky rychle mizí, do Českých Budějovic v neděli přijede Sparta. Slavná a utrápená, po vyřazení z Konferenční ligy nezvládla ani ligovou premiéru s Libercem. „Na takové zápasy nepotřebujete extra motivaci, přijde sama,“ říká budějovický kapitán Martin Králik. Slovenský stoper se s Dynamem před týdnem uklidnil vítězstvím na hřišti Pardubic a teď vyhlíží první partii na našlapaném Střeleckém ostrově.

Je asi zbytečné ptát se, jestli se těšíte, viďte?

„Tohle jsou nejhezčí zápasy sezony, v kterých se chcete vytáhnout a nezklamat fanoušky. Koncentrace bývá stoprocentní a všichni jedou nadoraz.“

Cítíte, že je Sparta po rozpačitém začátku sezony zranitelnější?

„Takhle bych to neřekl. Sparťané možná můžou mít v hlavě blok, ale měli by si s tím umět poradit, protože mají neskutečně silný tým. Pořád je to Sparta, český top klub. Cítíme, že máme šanci, ovšem soupeře rozhodně nepodceňujeme a zůstáváme obezřetní.“

Budějovice za tři roky od návratu do ligy se Spartou prohrály jediný ligový zápas. Posiluje vás tahle bilance?

„Je to pěkná statistika, ale…“

Ale?

„Zápas nám to nevyhraje. Navíc u nás i ve Spartě se tým za tři roky proměnil, takže o nějaké kontinuitě se moc mluvit nedá.“

Jste rád, že nebudete muset bránit sparťanského útočníka Jana Kuchtu? Za šlápnutí na hlavu libereckého brankáře Oliviera Vliegena dostal trest na pět zápasů.

„O jednoho kvalitního útočníka míň, ale nezapomínejte, že Sparta má další dva nebo tři stejně dobré. Na všechny musíme být stoprocentně nachystaní.“

Jste nachystaní i na Tomáše Sivoka ? Poprvé od únorového odchodu z pozice sportovního ředitele Dynama přijede do Budějovic coby sportovní manažer sparťanského áčka.

„Víte, že tohle mě zatím nenapadlo? Sivy nebude přímo na hřišti, takže ta rivalita nebude taková. Pokud bude po zápase čas a chuť, můžeme se potkat. Vždycky jsme si spolu měli co říct, rád na něj vzpomínám.“

Zpátky k Dynamu: ulevilo se vám po prvním vítězství venku, na které jste čekali celou minulou sezonu? Vyhráli jste 2:0 na hřišti Pardubic.

„Ne, že by nám vyloženě spadl kámen ze srdce, ale byli jsme rádi, že jsme to venku zvládli hned napoprvé. Před zápasem jsme si smolnou sérii z minulé sezony nepřipouštěli, šli jsme na Pardubice s čistou hlavou. Odměnili jsme se výhrou a dodalo nám to správné sebevědomí.“

Navíc jste dal gól, takže už jich s trochou nadsázky máte na kontě stejně jako za celou minulou sezonu.

(usmívá se) „To mě těší. Ale vážně: ze všeho nejvíc jsem byl rád, že jsme udrželi nulu. To je hlavní náplň mojí práce. Snad na to navážeme i v dalších zápasech.“

Mimochodem, jak to s vámi bylo v létě? Mluvilo se o zájmu Jablonce, kam odešel exbudějovický trenér David Horejš.

„Přípravu jsem začal v Budějovicích a jsem tady pořád, mám ještě roční smlouvu. Konkrétní byla jen jedna nabídka, proběhlo to v novinách. Hlavu mám nastavenou na Dynamo a udělám pro něj všechno.“

Už jste si zvykl na nového kouče Jozefa Webera?

„Nebylo to ani moc těžké, i ostatní hráči už v kariéře potkali víc trenérů. Změny k fotbalu patří, navíc tahle nebyla tak velká.“

Takže Weberův a Horejšův styl práce se podobají?

„Liší se jen v detailech, což je pro nás příjemnější než nějaká velká revoluce. Nemuseli jsme nic zásadně měnit a navázali jsme na to, na co jsme byli zvyklí.“

Nezměnil se ani kapitán, páska vám zůstala.

„S trenérem jsme byli v kontaktu víceméně od doby, kdy v Budějovicích podepsal smlouvu. Přišel do kabiny a mluvil s námi. Když mě na soustředění v Rakousku potvrdil jako kapitána, měl jsem radost. V téhle fajn partě je to pro mě čest.“

Když jsme u party, jak během léta do týmu zapadli nováčci? Z Baníku přišli Roman Potočný s Tomášem Zajícem, z Vlašimi stoper Jakub Broukal…

„Fotbalově i lidsky jsou všichni v pohodě. Navíc přišli nastálo a ne jen na hostování. Je příjemné, že si nebudeme muset každého půl roku zvykat na nové spoluhráče.“

Pikantní je, že po letních změnách je v Dynamu už pět Slováků včetně vás. Užíváte si to?

„Slovák nebo Čech, to v kabině nerozlišujeme.“

Vážně?

„Máme tu dobré chalany a každý se baví s každým. Žádné národní skupiny u nás nenajdete, ani by to nebylo správné. Vzpomeňte si třeba na první zlatou éru Plzně, která vydělávala na správně poskládaném mixu Čechů a Slováků. Jsme jeden tým a jako jeden tým chceme uspět i proti Spartě.“