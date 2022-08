Výjezd Slavie na sever: pochyby o sudím, problém se stopery i zdravím

Video se připravuje ... Ano, mají tři body, vyhráli na stadionu klubu, který se v minulé sezoně tak tak zachránil. Slavia zvládla - výsledkově - 3. kolo FORTUNA:LIGY, v Jablonci brala vítězství 3:2. Přesto po duelu zůstaly všemožné rozpaky. Co utkání ukázalo i vzhledem k blížící se bitvě o Konferenční ligu s polskou Čenstochovou?

Sudí jako obžalovaný Tohle nikdy není dobré. Jednou z hlavních postav (místo aby byl nenápadný) se v Jablonci stal arbitr Ladislav Szikszay, podle mnohých prý jedna z budoucích českých rozhodcovských hvězd. V 6. minutě vytáhl červenou kartu na domácího beka Michala Surzyna za hraní rukou. Právem. „Ano červenou beru," přitakal trenér David Horejš. „Ale," nadechl se. „Ať si někdo všimne, odkud se kopalo," přihodil. Moses Usor si postavil míč minimálně o pět metrů blíž k bráně a trefil horní roh. Byl to dvojí trest pro Jablonec. Další pochyby měli domácí těsně před půli, kdy se míč odrazil do ruky stopera Santose. Videorozhodčí situaci zkoumal, penaltu odmítl, hlavní ani nešel k obrazovce. „Viděl jsem Santosovu ruku, byl jsem blízko. Za mě jasná. Nevím už, za co se bude pískat," divil se záložník Miloš Kratochvíl. Potřetí se domácí čílili po druhé brance hostů. Ibrahim Traoré před ní podle nich centroval z autu. „Byl jsem zase blízko. Reklamoval jsem to. Po zápase jsem viděl nějaké fotky, podle mě je to jasné," poukázal Kratochvíl. Jablonec - Slavia: Krásné, ale sporné trestňáky Usora a Polidara. Posunutý míč a (ne)šlapák?

Slavia už zase marodí… Vyhráli, zapsali tři body do tabulky, ale bůhvíjakou radost z toho ve Slavii nemají. Ze hřiště musela kvůli zdravotním problémům odejít hned čtveřice hráčů. Nejhůře vypadá situace u Tarase Kačaraby. „Má bouli na koleni, pojede na vyšetření, nevypadá to moc dobře," strachoval se o zdraví ukrajinského stopera Jindřích Trpišovský. O půlce šli dolů Usor se Schranzem, po pauze musel nuceně střídat i Petr Ševčík. Před vstupem do play off o Konferenční ligu proti Rakówu (čtvrtek, 18.30) to nejsou příznivé zprávy. Obzvlášť proto, že mimo hru už jsou Ewerton, Provod a Jurečka, velké otazníky panují nad startem Sora a Oscara. A to ve výčtu chybějí dlouhodobě zranění obránci Bořil s Hovorkou. V nejhorším případě se může stát, že Slavii bude v prvním zápase v Polsku chybět celkem jedenáct hráčů… Jablonec - Slavia: Šulc nešťastně tečoval Traorého centr za Hanušova záda, 0:2!

Důležitý návrat V základní sestavě nebyl od března, zapojuje se až od začátku srpna. V Jablonci poprvé vyběhl v základní sestavě. „Jsem moc rád, samozřejmě," vykládal zkušený reprezentant Lukáš Masopust. Odehrál necelých osmdesát minut na místě pravého beka, pro kouč Jindřicha Trpišovského je klíčové, že může s vyzkoušeným borcem počítat do pohárové Evropy. Masopust je prověřená kvalita, k tomu osobnost, což dokázal i v Jablonci, kdy si po duely - pravda vítězném - nebral servítky. Výkon červenobílých se mu ani trochu nepozdával. „Byli jsme nekoncentrovaní, bohorovní. Nebyli jsme na zápas nažhavení, vypadalo to, jako když si myslíme, že se nám nemůže nic stát. O přestávce byl v kabině trochu hukot. Ono to tak občas bývá, máte blbý den, jste u všeho druzí. Třeba nám to pomůže a někteří si sedneme na prdel," pustil se do týmu. Jablonec - Slavia: Usor trefil Surzynovu vystrčenou ruku, červená karta!

Katastrofální defenziva Pohodově rozehraný zápas v Jablonci si Slavia pokazila vlastní lehkovážností a laxností. Že jste to už v sezoně slyšeli? Správně. Mužstvo se totiž dopouští závažných kolapsů v defenzivě. Opakovaně. „Každý z našich zápasů má společného jmenovatele, a tou je zbytečná chyba, ztráta a z toho plynoucí zbytečný gól," rozčiloval se Trpišovský v útrobách jablonecké Střelnice. Jednu pasáž zápasu, kdy unavený a oslabený soupeř nepůjčil Slavii několik minut míč, označil za nepochopitelnou. Favorit může být rád, že Jablonečtí v závěru za stavu 2:3 neproměnili pár náznaků šancí, nebo že si do brány nenašel cestu překvapivý dalekonosný pokus Kratochvíla. Kdyby se trefil mezi tři tyče, šlo by zřejmě o gól roku… Jablonec - Slavia: Kratochvíl neskutečnou ranou z 65 metrů málem přehodil Mandouse!