Úlet posily Plzně! Qose byl vyloučen za béčko, pak strčil do „slavného“ sudího

Měl se ukázat, říct si o větší vytížení. Místo toho záložník Plzně Kristi Qose předvedl pořádný zkrat. V zápase ČFL za béčko Viktorie na půdě Admiry Praha (1:3) byl po potyčce se soupeřem vyloučen a pak vztekle strčil i do rozhodčího Marka Pilného. Očekávat lze vyšší trest, letní příchod albánské posily na západ Čech zatím vypadá jako krok hodně vedle…

Qose zamířil do Plzně jako volný hráč po dvou a půl letech v Karviné, kde si udělal solidní jméno. Vstřelil devět ligových gólů a stabilně patřil do sestavy celku, který na jaře nakonec putoval o patro níž.

V mužstvu trenéra Michala Bílka měl zvýšit konkurenci ve středu pole, soutěžní minuty za áčko však zatím sbírá hodně pomalu. Do základu se dostal jen v utkání proti Pardubicím (2:1), kdy ovšem byl o přestávce střídán. Jinak šest minut v Helsinkách, jedna jediná na půdě Tiraspolu – a to je vše.

I proto dostal v neděli šanci za béčko Plzně v třetí nejvyšší soutěži. V duelu na hřišti Admiry Praha mimochodem hráli i Filip Kaša nebo Matej Trusa, další „áčkové“ posily. Viktoria v Kobylisích rychle vedla po gólu Tadeáše Pospíšila, domácí před pauzou srovnali zásluhou Štěpána Zahálky. A zhruba po hodině hry přišel zásadní moment.

Qose se ve středu hřiště dostal do emotivního konfliktu s domácím kapitánem Janem Martinicem, kterého nakonec důrazně strčil na zem. Sudí Pilný neváhal a albánského záložníka, jenž už měl jednu žlutou kartu z první půle, okamžitě poslal do kabin. Qoseho zkrat však pokračoval… Sedmadvacetiletý fotbalista se vydal směrem k Pilnému, který si mezitím zapisoval udělený trest, a strčil ho do zad. Překvapený rozhodčí upadl, Qose se až pak po dalších strkanicích uklidnil a opustil hřiště.

„Po udělení červené karty hráč hostů číslo 5 prudce úmyslně strčil oběma rukama do oblasti zad rozhodčího, přičemž došlo k pádu na hrací plochu,“ popsal Pilný situaci v zápise o utkání.

Jde mimochodem o sudího, který se v roce 2016 „proslavil“ opileckou etudou při ligovém duelu Příbram – Slavia. Následně byl vyloučen z FAČR, postupně se ale dokázal do nižších soutěží vrátit. Zároveň je i předsedou OFS Trutnov.

Admira přesilovku po Qoseho vyloučení nakonec dokázala využít, dvěma góly v závěru rozhodla o vítězství 3:1 a v nové sezoně je se sedmi body neporažená. Naopak „béčku“ Plzně posila z A-týmu zrovna nepomohla, navíc lze předpokládat, že Qoseho ještě čeká dodatečný trest.