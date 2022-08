Slavia na lovu! Dívá se do Slezska i Olomouce, jaká je situace u Sora?

Vyrazila na lov. Cítí, že to potřebuje. Před koncem přestupního termínu by Slavia ráda získala posilu do útoku. Považte, že chlapa. Urostlého bouráka se schopností podržet balon a rvát se. A sem tam zasunout bílou kouli do brány. A pak taky musí čelit nabídce na Yiru Sora. O míře aktivity na trhu, též o razanci blokace transferu do Genku, se rozhodne ve čtvrtek. Záviset bude na odvetě s Rakówem v play off o Konferenční ligu. „Sešívaní“ po prvním utkání ztrácejí 1:2.