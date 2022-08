Komplikace! Slovácko neodletělo, čeká na letadlo. Stihne trénink ve Švédsku?

Slovácko vykročilo za historickým postupem do skupiny Konferenční ligy • ČTK / Glück Dalibor

Marek Havlík naskočil do utkání proti AIK Stockholm po zranění • ČTK / Glück Dalibor

Slovácku se komplikuje cesta do skupiny Konferenční ligy! Ne na hřišti, zatím „jen“ logisticky. Výprava kouče Martina Svědíka neodletěla do Stockholmu z Brna v plánovaných 10.30 hodin, neboť letadlo ukrajinských aerolinií nedostalo kvůli poruše svolení k opuštění ranveje v Rize. Momentálně se řeší jiné varianty, pravděpodobný je odpich v odpoledních (16 hod.) či večerních hodinách (18).

Velká nepříjemnost pro vítěze MOL Cupu, který si v prvním duelu play off o postup do skupiny vybudoval výbornou výchozí pozici výhrou nad AIK 3:0. Je jasné, že trenér Svědík není z celé situace vůbec nadšený, musel se svými spolupracovníky vytvořit nový plán. Zdaleka ne ideální pro klidnou přípravu na dosud nejdůležitější duel sezony a vlastně i historie celého klubu.

O zpoždění se hráči dozvěděli těsně před cestou na letiště do Brna-Slatiny. Došlo na operativní změnu plánu. Tým se ubytoval v Brně na hotelu, kde poobědval a naplánoval si na 16 hodin trénink v moravské metropoli. Ten by absolvoval v případě, že by se odlet uskutečnil až večer.

Odveta se švédským celkem se hraje ve čtvrtek od 19 hodin ve Friend Areně v Solně. Je vysoce pravděpodobné, že na něm Slovácko nestihne středeční předzápasový trénink. „Bohužel, tohle jsou věci, které neovlivníme,“ uvedl Roman Brulík, který celý výjezd se svou cestovní agenturou zajišťuje.