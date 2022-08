Petržela tipoval: Viktoria otočí a gól dá Kliment. Plzni přeje velkokluby

Gratulace Plzni letí i ze Slovácka. Konkrétně od Milana Petržely (39), jenž si nemohl nechat ujít jízdu svého bývalého klubu do skupiny Ligy mistrů. Dokonce tipnul přesný výsledek odvety s Karabachem a jméno jednoho střelce. „V poločase jsem psal Liborovi Boučkovi, který to moderoval, že bude otočka na 2:1 a góly dají Pilař s Klimentem,“ líčil záložník, jenž zažil předchozí účasti Západočechů mezi evropskou smetánkou. Ve čtvrtek bude se svými spoluhráči bojovat ve Stockholmu s AIK o průnik do skupiny Konferenční ligy.

Co říkáte na postup Plzně?

„Gratuluju všem do Plzně. Nádherný! Díval jsem se a fandil. Teď je tam velká spokojenost a nadšení.“

Jaký má současná Viktoria tým ve srovnání s tím vaším během nejplodnější Vrbovy éry?

„Řekl bych, že se začíná dost podobat našemu tehdejšímu mančaftu. Nejsou v kádru žádní individualisté, ale kluci, co táhnou za jeden provaz. I s realizmem. Je vidět, že tam mají dobrou partu. Bylo znát, že za tím postupem prostě jdou.“

Neměl jste špatný pocit, když byl v poločase stav 0:1?

„V poločase jsem si psal s Liborem Boučkem, který to moderoval. Ptal se mě, jak to dopadne. Odpověděl jsem, že bude otočka na 2:1 a góly dají Pilař s Klimentem. Skoro jsem se trefil. Věřil jsem, že to kluci zvládnou.“

Věřil jste konkrétně Janu Klimentovi?

„Teď mu to kope, dává góly. Věřil jsem, že se to nějaké šance dostane. Jak se říká, lepí mu to. Skoro z každé šance dokáže dát branku.“

Jakou skupinu přejete Bílkově partě?

„Tu nejlepší. Přál bych jim zvučné mančafty. Aby si to užili hráči i fanoušci. Prostě všichni dohromady.“