Svědík: Někteří asi narážejí na strop, Daníček udělal hloupost. Co stoper?

Jaký byl zápas s Libercem?

„Hodně ho ovlivnily dvě situace, přitom jsme se připravovali na dvě věci, ze kterých je Liberec nebezpečný: rychlý přechod do útoku a standardky. A mně hodně vadí, že mužstvo to nedokáže respektovat! Když gólman vyleze, tak by měl míč mít, i když mohli jsme to pak i líp dohrát. Za minutu dostaneme červenou, protože Vlasta Daníček místo toho, aby trpělivě jako poslední hráč čekal za hráčem, tak Matouška předskakuje, což byl v tu chvíli nesmysl. Těmito individuálními chybami jsme pustili soupeře do vedení a úplně stejně začneme druhý poločas... Vlas Sinjavskij dá nepochopitelně přihrávku soupeři, který toho zkušeně využije.“

Přišel ale tlak i v deseti...

„Pak mužstvu nemůžu vytknout nasazení nebo kvalitu, protože i v oslabení jsme soupeře přehrávali. Vytvořené věci jsme však nezužitkovali, protože jsme nebyli ve správných prostorech. Z tlaku pramenila jen penalta, ale zápas se lámal v deseti minutách kolem pauzy.“

Mohla Daníčkova špatná reakce souviset s únavou?

„Ne. Vlasta v Olomouci nehrál, už nevím, koho bych měl postavit, když hrajeme na tři stopery. Hofmann hrál oba poslední zápasy, takže jsme ho museli nechat odpočívat. Daníček udělal taktickou chybu, nebylo to z důvodu přetížení. Spíš šlo o hloupost.“

Je tedy nějaký další stoper na cestě?

„Nevím o ničem, asi na cestě zatím nikdo není. Uvidíme, museli byste se ptát jinde.“

Musí se Slovácko naučit přepínat na ligové duely, nebo tohle nebyl ten případ?

„Nebyl to případ nasazení, bylo to o kvalitě některých hráčů. Znovu se ukázalo, že šíře kádru z hlediska kvalita není taková. Je to obtížné, protože osu nemůžete nechat hrát vzhledem k náročnému programu všechny zápasy. Potřeboval bych od některých daleko vyšší kvalitu, ale je otázkou, zda na to mají. Nemůže to být tak, že jednou někdo zahraje dobře, podruhé ne. Potřebuju konstantní výkony. Přitom na vytížení si stěžovat nemohou, hrají každý týden. Možná tedy narážíme na nějaký strop. Kvantita kádru mě nezajímá, tu vždycky doženete, ale nemůže být kvalita jen na x hráčích. Apeloval bych na ty, kteří dostanou šanci, aby byli lepší a kvalitnější a více týmu pomohli.“

Teď vás čeká Plzeň, Slavia a Partizan, což je docela síla...

„Jsou to zápasy jako každé jiné, zase do toho nejbližšího půjdeme s tím, že v Plzni budeme chtít uspět. Program je obecně náročný, liga je vyrovnaná, týmy nepříjemné. Ano, teď máme dva extrémně těžké soupeře, ale už jsme si taky v Evropě na určitou kvalitu zvykli. Bude to o přístupu a momentálním rozpoložení.“