INSIDER: Poklad Tecl, ale Schranze je škoda, říká Klusáček. Vrba? Přes čáru

Jedna suverénní výhra, druhá až v nastaveném čase – a taky domácí porážka. To je bilance Slavie, Plzně a Slovácka, které si minulý týden vybojovaly přinejmenším podzim v Evropě, v 5. kole FORTUNA:LIGY. Naznačuje to, jak by mohly zvládat náročný program na více frontách? A nebude to podobně jako v minulé sezoně pro Západočechy tentokrát plus pro sparťany? „Plzeň a Slavia si s tím hlavně díky šířce kádru poradí bez problémů, ty naopak může mít Slovácko. Pro Spartu to taková výhoda nebude, evropské zápasy by potřebovala,“ míní trenér Luděk Klusáček, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. V něm se podrobněji vrací i k show útočníka Stanislava Tecla nebo příhodě kouče Baníku Pavla Vrby, jenž v Jablonci mrštil láhev do hlediště.