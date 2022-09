VIDEO: Teplice - Jablonec 3:2. Otočka domácích, hosté dohrávali v devíti

Skóre otevřel v osmé minutě Jakub Urbanec, v 18. a 40. minutě ale stav otočili Jan Chramosta a Jakub Martinec. V 63. minuty ale znovu srovnal střídající Filip Žák a rozhodující obrat dokonal záhy Senegalec Gning.

Jablonecký kouč Horejš se musel obejít bez distancovaného Kroba i dvojice středních záložníků Považance s Kratochvílem. Od začátku tak dostal šanci Souček, jenž v týdnu přišel na hostování z druholigové Dukly. Nový střed zálohy zvolil i domácí trenér Jarošík. Ten poprvé v sezoně nenasadil do základní sestavy Marečka s Juklem, místo kterých obsadilo střed pole duo Křišťan, Kučera. V útoku „Sklářů“ nechyběl útočník Fila, jenž přišel teprve v pátek na hostování ze Slavie.

Teplice vstoupily do utkání velmi aktivně a už v osmé minutě šly do vedení po souhře obou křídelních hráčů. Hyčka nacentroval z pravé strany do pokutového území a Urbanec hlavou vstřelil čtvrtou branku v sezoně.

Povzbuzení domácí si vypracovali další nadějné náznaky šancí, v 18. minutě ale udeřil na druhé straně rovněž jablonecký nejlepší střelec. Po sérii osobních soubojů se míč po Šulcově hlavičce odrazil k Chramostovi, jenž ve skluzu překonal Muchu. Jednatřicetiletý útočník bodoval v pátém utkání po sobě, kromě tří gólů si připsal i dvě asistence.

Ještě do poločasové pauzy dokonal obrat stoper Martinec, jenž zůstal po předchozím odvráceném rohu před bránou soupeře a Jovovičův centr na zadní tyč poslal hlavou od břevna za čáru. Na druhou ligovou trefu jabloneckého stopera v kariéře mohl vzápětí navázat po dalším rohovém kopu Hübschman, dárek k nedělním 41. narozeninám ale sebral hostujícímu kapitánovi odpískaný ofsajd.

Domácí fanoušci tým při odchodu do kabin vypískali a kouč Jarošík poslal hned na začátku druhé půle do hry Jukla s Žákem. A volba střídajících hráčů se někdejšímu reprezentačnímu záložníkovi vyplatila. Nejprve Žák v 63. minutě znovu srovnal stav, když po nepřehledné skrumáži po standardní situaci doslova dotlačil míč do sítě, a vzápětí Gning nekompromisní ránou pod břevno zužitkoval Juklovu kolmici za obranu.

Snahu o opětovné srovnání skóre zkomplikoval Jablonci čtvrthodinu před koncem Malínský, když při dobíhání míče ostře atakoval gólmana Muchu a byl vyloučen po šesti minutách na hřišti. Oslabení hosté navíc v nervózním závěru přišli i o Jovoviče, který po druhé žluté kartě vztekle odhodil kapitánskou pásku pod nohy sudího Klímy. V nastavení mohl přidat pojistku Žák, jeho lob přes půl hřiště ale skončil těsně vedle.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gningue Hosté: 18. Chramosta, 40. Martinec Sestavy Domácí: Mucha – Vondrášek (C), Knapík, Hybš – Hyčka (61. Shejbal), T. Kučera, Křišťan (46. Jukl), Urbanec – Trubač (90+5. Kodad) – Gningue (87. S. Dramé), Fila (46. Žák). Hosté: Hanuš – Surzyn, Martinec, Heidenreich, Polidar – Hübschman (C) (70. Ikaunieks) – Souček (70. Malínský), Houska, Šulc, Jovović – Chramosta (63. Sejk). Náhradníci Domácí: Grigar, Chaloupek, Kodad, Žák, Jukl, Shejbal, Mareček, Dramé Hosté: Richter, Malínský, Ikaunieks, Ritter, Sejk Karty Hosté: Jovović, Polidar, Malínský (č), Jovović Rozhodčí Klíma – Hrabovský, Vyhnanovský Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

Klíčové momenty:

