Liga očima fanoušků: Sparta bez mozku, v Edenu se chrochtá. Díky za lístky!

Plzeň slaví gól na 1:0 • FOTO: Michal Beránek (Sport) Fotbalová FORTUNA:LIGA pádí dopředu ve zběsilém tempu. Zatímco Slavia se po pomalejším začátku gólově pořádně rozjíždí, Sparta má za sebou dvě remízy, které může označit za ztrátu. Baník se víc a víc propadá a Bohemians zatím ještě nepoznali vítěznou radost v Ďolíčku. Jak vidí ligu zástupci největších českých a moravských kotlů?

SLAVIA PRAHA Standa Tecl kanonýr? Držím palce! Doslova chrochtám blahem, uplynul víc než týden od mého posledního sloupku a za sebou máme tři utkání. Minule jsem byl dost kritický a dnes budu zase ohromné pozitivní. Slavia postoupila přes polský Raków, přičemž předvedla parádní výkon korunovaný gólem ve 121. minutě. Ani se nedivím, že trenér tento zápas postavil nad ten se Sevillou. Emoce a nadšení fanoušků se na stadionu krásně přelilo i na hráče. V Brně se pak čekal těžký boj, ale nakonec z toho bylo vítězství 4:0. A následovala výhra 6:0 nad Teplicemi. Bylo vidět, že se „sešívaní“ po zápase v Polsku oklepali, konečně začali bojovat a začal se jim dařit i fotbalový projev, který jim doktor Trpišovský naordinoval. Teď jen neusnout na vavřínech, boj o titul bude nejspíš o dost těžší než minule. Nejvýraznější postavou je nyní rozhodně Standa Tecl. Hráč, který platil za obrovského spalovače šancí, se rozstřílel a po šesti zápasech má na kontě šest gólů. Strašně bych mu přál, aby mu forma vydržela co nejdéle. I když se obávám, že tomu tak nebude, Stando, držím ti palce! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Teplice 6:0. Sešívaná exhibice, ke kanonádě přispěl i Provod

SPARTA PRAHA Profesionálové, to jsou profesionální výkony …a to se v našem milovaném klubu neděje. Opakovaně tragické výkony jsou bohužel pravidlem. Byť trenér vyslyšel volání po dvou útočnících, Juliš byl neviditelný. Bleskových prvních patnáct minut a Daňkův gól ve mně vyvolaly pocit, že to půjde. To se ukázalo jako bláhové a naše klasická výmluva na terén nemohla být uplatněna. I na „normálním“ jsme brzy odpadli: soupeř poznal, že tlak na naše hráče, než zpracují a rozehrají míč, je zbaví glorioly geniality. Stačilo se podívat na zápas s Bohemians, a návod byl na světě. Je očividné, že v záloze nám chybí mozek. Pavelka hře myšlenku nedá, byť bojovnost mu upřít nelze. To je ale v moderním fotbalu podmínka, nikoli nadstavba. Že jsme nebyli schopni porazit oslabeného soupeře, je prostě neomluvitelné. Vždyť mohl po brejku Malínského vyhrát!! Faktem je, že nám chybí vítězná mentalita a tah na bránu. V nastavených šesti minutách pomalá rozehrávka a hloupé ztráty. Trenér sympaticky vzal vinu na sebe, ale to nic neřeší. Vedení mlčí, jak je pravidlem. Miloš Kolář. 71 let fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Jablonec - Sparta 1:1. Další ztráta, domácí dohrávali v devíti

VIKTORIA PLZEŇ Díky za lístky, Mosquera září Tak Liga mistrů je tady! Lístky naše vedení nijak nenatáhlo, za to jim patří velký dík. Jinak domácí soutěž se táhne v běžných kolejích: v čele Slavia, za nimi jako vlčák číháme my. I když hra není vždy jako z partesu, ubojujeme to silou, hrubou silou. Takhle to musí jít. Je znát, že všichni jdou za stejným cílem a věří trenérovi. To bylo vidět hlavně v Budějovicích, se Slováckem už to bylo lepší, hodně udělal rychlý gól. Taktika není špatná, napřed soupeře utahají hráči z lavičky a potom je dorazí první garnitura. Je teda pravda, že dělit nás na první a druhý sled je špatné, nikdo vysloveně není hvězda, ale to je možná dobře. Akorát Chorý, ten dře do úmoru, a Mosquera září snad každý zápas. Jen tak dál, takhle se mi to líbí. Jo a poslední nákup našeho vedení, Vlkanova, to byl prostě majstrštyk. Čest královně Viktorce, světlé zítřky jsou pouze na Viktorce! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 3:0. Snadné tři body s rychlým podpisem Vlkanovy

BANÍK OSTRAVA Sundejte dresy, nebo (i) saka?! Tabulkou se pomalu ale jistě propadáme až do skupiny o záchranu. Každý soudný fanoušek před sezonou věděl, že se stávajícím kádrem nejsme schopni o poháry hrát. Vše začalo nesmyslnou předsezonní tiskovkou, kde jsme opět vyhlašovali naprosto nereálné boje o ně a účast v top šestce. Tohle má za následek vztek a opětovnou frustraci fanoušků. V létě přišly vesměs „posily“, které ve svými kluby spadly do druhé ligy. A na mladých, kteří tu první pomalu ochutnávají, se stavět prozatím nedá. Přivést trenéra bez posil a myslet si, že udělá zázrak na počkání, je naivní. Hráči s Brnem předváděli, na co měli, nesouhlasím s kotlem (nejlepší u nás), který na ně po zápase řval: Sundejte dresy! Viníci za danou situaci jsou nejen na hřišti. Obávám se, že pokud se něco zásadního v klubu nestane, nikam se neposuneme. Hlavně ať to není výměna trenéra, jinak bychom byli už opravdu všem pro smích. Jediné pozitivum ze středy – Pavel Vrba se nebál a dal šanci mladým hráčům. David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Brno 1:2. Kolaps domácích, Zbrojovka v závěru otočila