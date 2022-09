Šádek má v hlavě rychlý computer, říká Pivarník. Pro úspěch využije vše

Je to jeho obrovský osobní triumf. Vždyť Ligu mistrů Plzeň urvala za nejméně pravděpodobných okolností. Bez trenéra Pavla Vrby, s ne tak hvězdným kádrem, bez majitele, za kterého musí sám zaskakovat. Plzeňský boss Adolf Šádek to však dokázal, už počtvrté. Co stojí za jeho sukcesem? „Umí se velmi rychle rozhodovat – a zvlášť, když se krátí čas. To je jeho neskutečně silná stránka, musíte ji obdivovat,“ říká ve speciálním VIDEOROZHOVORU bývalý kouč Viktorie Roman Pivarník. Na druhé straně však také platí, že osobitá postava českého fotbalu ví, kudy běží zajíc… „Snaží se ve prospěch Plzně využít všechny možnosti, které se nabízejí.“