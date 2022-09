Sparta má posilu z Anglie! Do branky přichází jednička jednadvacítky

Ač se může zdát, že zrovna post brankáře má trenér Brian Priske vyfutrovaný, vítá ve Spartě dalšího muže s rukavicemi. Z Manchesteru United na Letnou přichází na hostování jednička reprezentace do 21 let Matěj Kovář. V rámci dohody není zahrnuta opce k budoucímu přestupu.

O tom, že nový realizační tým, kde se o brankáře stará Daniel Zítka, sonduje situaci kolem 22letého brankáře, se mluvilo už na začátku července. Podle informací iSport.cz měli Letenští velký zájem, aby Kovář zamířil z Ostrovů do Prahy.

Tehdy však nadějný brankář, který v minulé sezoně hostoval v třetiligovém Burtonu, plánoval ještě setrvat v Anglii. Letenští však vytrvale zkoušeli Kováře lanařit a nakonec uspěli v samotném závěru přestupového okna.

Kovář bude ve Spartě hostovat bez opce. Smlouvu v Manchesteru má do června 2023, ale zároveň je její součástí opce na další rok. Transfer sice zatím nebyl oficiálně potvrzený, ale hráč je od čtvrtka zaregistrovaný.

Rodák z Uherského Hradiště patří k velkým českým nadějím: v Manchesteru se několikrát dostal do nominace prvního týmu, trénoval s Ronaldem a spol. a v reprezentaci do 21 let patří k největším oporám trenéra Jana Suchopárka.

V kádru Briana Priskeho bude již čtvrtým brankářem. Dosavadní jedničkou je Dominik Holec, který v 9 zápasech inkasoval 7 branek a udržel 4 čistá konta. Často se mu však vytýká slabší rozehrávka. Záda mu kryjí Milan Heča a Vojtěch Vorel.