Brankáři Sparty: Holec v ohrožení, posila či talenti. Blíží se i odchody

Matěj Kovář po příchodu do Sparty • Foto AC Sparta Praha

Posila last minute. V úplném závěru letního přestupového období získala Sparta z Manchesteru United talentovaného brankáře Matěje Kováře. Jednička reprezentační jednadvacítky naposledy působila v Burtonu v anglické League One, v minulosti oblékala i dres Swindonu. Je velmi pravděpodobné, že rodák z Uherského Hradiště brzy dostane mezi třemi tyčemi příležitost.

Zkušený gólman, jenž ve Spartě momentálně plní roli dvojky. V probíhající sezoně dosud nenastoupil, na kontě má pouze jeden start za druholigové béčko. S ohledem na Kovářův příchod není pravděpodobné, že by se v nejbližším období dostal na hřiště. Po sezoně mu na Letné vyprší stávající kontrakt.

V létě se vrátil po dvou letech z hostování v Českých Budějovicích. Očekávalo se, že by si mohl sáhnout na pozici jedničky, k tomu se ale nikdy nepřiblížil. V přípravě odchytal dohromady pouze 75 minut, v soutěžním utkání šanci nedostal. Naskočil pouze do jednoho duelu za béčko. S ohledem na příchod Kováře se na tomhle stavu v nejbližší budoucnosti nejspíš nic nezmění.

Florin Nita

Věk: 35

Klub: Sparta

Ještě před rokem měl místo v brance předplacené a patřil mezi hlavní opory týmu. Koncem podzimu ale došlo ke zlomu poté, co si Nita v rumunských médiích postěžoval na svou pozici v týmu. Po porážce 0:4 na hřišti Slovácka ve druhé polovině listopadu už se totiž do branky nevrátil. Prohlášení zkušeného brankáře vztah s klubem narušilo, rodák z Bukurešti od té doby neodchytal ani minutu. A velmi pravděpodobně se na tom už nic nezmění. Smlouvu má do příštího léta.