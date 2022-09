ONLINE + VIDEO: Teplice - Sparta 1:2. Rychlá odpověď, trefil se Gningue

Fotbalisté Sparty se v 8. kole FORTUNA:LIGY představí v Teplicích, které naposledy doma udolaly po otočce Jablonec 3:2. To hosté jen remizovali se Zlínem (0:0). Šlo o třetí nerozhodný výsledek v řadě. Svěřencům trenéra Briana Priskeho start do sezony nevyšel, z úvodních sedmi duelů vyhráli pouze třikrát. O další vítězství zabojují na Stínadlech, kde domácí cítí, že by mohli využít špatného rozpoložení hostů. Duel začíná v 19:00. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz.