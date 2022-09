Přetížená Plzeň: 7 „statečných“ v zápřahu. Expert: Extrém, doběhlo je to

Michal Bílek od startu sezony vykrystalizoval ideální jedenáctku, do níž nerad sahá. Ani ve chvíli obrovské porce zápasů nedává klíčovým oporám vydechnout. Potřebuje je na place, navíc sami hráči touží velké zápasy hrát. A tak dostávají tělo na samou hranu toho, jakou zátěž ještě snese.

Před nedělním šlágrem se Slavií jsme se podívali na herní vytížení plzeňského kádru. Hned sedm hráčů odehrálo 75 a více procent zápasových minut. Gólman Jindřich Staněk do brány v aktuální sezoně ještě nikoho nepustil, z placu téměř neslezli Milan Havel, Pavel Bucha, Lukáš Kalvach, Luděk Pernica, Jan Sýkora a Jhon Mosquera. První čtyři dokonce odehráli více než osmdesát procent herního času.

„Trenér Bílek zná kvalitu hráčů, v základu je rozdílná, než těch z lavičky. Kdyby dal do zápasů víc náhradníků, promítlo by se to. Hrají na dvou frontách, ale v patnácti lidech. Doběhlo je to s Interem,“ tvrdí pro deník Sport a iSport.cz fotbalový expert a trenér Miroslav Jirkal.

Plzeň vstoupila do sezony 20. července ve Finsku proti HJK Helsinky, v kvapíkovém rytmu odehrála už patnáct zápasů. Famózně prošla náročnými předkoly až do hlavní fáze Ligy mistrů, výsledkově zvládá i vstup do ligy. V těžkém startu skupiny na Barceloně (1:5) a zvlášť doma s milánským Interem (0:2) už ale bylo znát, že klíčoví hráči potřebují pauzu.

„Náročný program se na nich podepisuje. Proti Interu bylo vidět, že mají pomalejší nohy, nevěří si pro nasazení, v němž je třeba pendlovat neustále nahoru-dolů. Vysoká intenzita v takových zápasech je nezvyk, navíc jdou utkání v rychlém sledu. A je málo prostoru na regeneraci,“ jmenuje Jirkal jednu z příčin domácí porážky.

Stačí projít diář uplynulého týdne plzeňského týmu. V úterý odlet do Barcelony, ve středu zápas proti jednomu z nejlepších celků světa na Camp Nou. Ve čtvrtek zpátky do Plzně, odpoledne krátký regenerační trénink. V pátek směr Olomouc na sobotní duel na Hané, návrat pozdě večer. Neděle krátký oddech, pondělí předzápasový trénink a v úterý řežba s Interem. „Tohle byl extrém,“ souhlasí Jirkal.

Osm hráčů nastoupilo do všech tří zápasů v krátkém sledu od začátku (Staněk, Havel, Pernica, Bucha, Kalvach, Sýkora, Vlkanova, Chorý). Šrámy a únava stoupají, odehrané minuty přibývají. S nimi i riziko zranění. Někteří v západočeské sestavě se těžko nahrazují, obzvlášť Bucha s Kalvachem.

„V Plzni za ně není alternativa. Zvládnou hrát dozadu i podporovat útok v nejtěžších zápasech, takoví se těžko hledají. Měli by se točit, ale jiní takhle kvalitní hráči tam nejsou,“ míní Jirkal. „Na krajích Plzeň problém nemá, problém je uprostřed hřiště. To samé v útoku, kde je přetěžovaný Chorý. Kardinální škoda, že se zranili Kliment a Kopic, pak by hráči mohli víc rotovat.“

Jenže plzeňské opory neradi sedají na lavičku. „Chorý, Sýkora, Bucha, Kalvach, ti mají obrovský morál. Cítí, že jsou unavení, ale chtějí hrát, tlačí to přes sílu. V klíčových okamžicích je pak vidět, že vám na hřišti chybí na soupeře krok, dva,“ říká Jirkal.

Chorý šel do boje s Interem i přes sešitou ránu na nártu, pokopaní a omlácení jsou i ostatní hráči. Únava se podepsala na tom, že Plzeň italského soupeře nedokázala přeběhat, první poločas „prohrála“ domácí jedenáctka o tři kilometry. Západočeši potřebují zvládnout nedělní souboj o ligové čelo se Slavií, až po něm je v plánu reprezentační pauza a pro většinu týmu chvíle oddechu. Zrovna ti nejvíc vytěžovaní (Staněk, Havel, Kalvach, mezi náhradníky jsou i Sýkora, Vlkanova, Bucha a Chorý) ale vezme Jaroslav Šilhavý na zápasy s Portugalskem a ve Švýcarsku.

