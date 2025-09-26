ONLINE: Slavia - Dukla. Po trestu je zpět Chorý. V brance Markovič, premiéra Chama
Desáté kolo fotbalové Chance Ligy netradičně zahajuje předehrávka mezi Slavií a Duklou. Obhájce titulu z Edenu hájí neporazitelnost v sezoně a v případě bodového zisku se nejméně do soboty posune do čela tabulky. Malé pražské derby, které startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Slávisté mají bilanci šest výher, tři remízy a spolu s ní v lize neprohrál už jen Jablonec. Pražané minule nicméně pouze remizovali 1:1 v Liberci a klesli na druhé místo za Spartu. Na rivala z Letné nyní stejně jako třetí Severočeši ztrácí jeden bod.
Červenobílí se také potýkají s poměrně širokou marodkou. Mimo hru je několik zraněných obránců a některé hráče navíc v týdnu trápila nemoc. Naopak do sestavy se v lize může vrátit útočník Tomáš Chorý, který si odpykal šestizápasový trest.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu