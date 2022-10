Plzeň hledá náhradu za Staňka: gólmani bez minuty, tasí „zelenáče“

Během reprezentační pauzy si v Plzni odfrkli, mnozí doléčili drobné i větší šrámy. Výjezd s českým národním týmem na zápas Ligy národů ale vyřadil klíčového muže v brance – Jindřich Staněk (26) se zranil proti Švýcarsku (1:2), minimálně na dnešní duel proti Bohemians není k dispozici. Do akce půjde jeden z náhradníků, kteří v aktuální sezoně neodchytali ani jednu ostrou minutu. Podle zdrojů deníku Sport a iSport.cz to vypadá spíš na premiéru pro mladšího Martina Jedličku (24).

Matúš Kozáčik cepuje v Plzni stabilní trojici gólmanů. Za Jindřichem Staňkem (26) čekají na šanci Martin Jedlička (24) a Marián Tvrdoň (28). Vzhledem k výkonům západočeské jedničky trenéři na citlivý post dosud nesahali – Staněk odchytal všech šestnáct utkání, celkem 1440 minut.

Problém nastává po zápase národního týmu. Staněk o přestávce střídal ve Švýcarsku zraněného Tomáše Vaclíka. V průběhu druhé půle při jednom ze zákroků bolestivě narazil ramenem o tyčku. Utkání dochytal, ale následná vyšetření odhalila zdravotní problém.

„V tuto chvíli nelze odhadnout délku jeho absence směrem k dalším zápasům Ligy mistrů i domácí soutěže, které nás čekají. Jisté ale je, že v sobotu (proti Bohemians) k dispozici nebude. Následně jej čekají další vyšetření, která ukáží rozsah poranění a dobu rekonvalescence,“ sdělil plzeňský mluvčí Václav Hanzlík. „Dlouhodobější marodi stále trvají, zbytek je v pořádku a připravený do hry,“ upřesnil asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth na adresu Jana Klimenta, Jana Kopice a Radima Řezníka. K uzdravení má nejblíž Jan Kopic, který by se brzy mohl vrátit do zápasů.

Podle zdrojů Sportu vynechá Staněk také úterní duel Ligy mistrů na Bayernu, hrozí i delší absence. Staněk už s ramenem problémy měl, prošel si otřesy mozku. Ztráta klíčového muže sestavy, který Plzni výrazně pomohl k zisku titulu i účasti ve skupině Ligy mistrů, Viktorii zabolí. Nicméně otvírá šanci pro dva nažhavené čekatele. Jedlička i Tvrdoň disponují zajímavým potenciálem, vzhledem ke Staňkově formě jim ale chybí zápasové vytížení. Plzeň půjde do další fáze náročného programu se dvěma minimálně odzkoušenými „zelenáči“.

Ani jeden z brankářů neodchytal v aktuální sezoně ostrou minutu za první tým. Jedlička zvládl dva zápasy během letní přípravy proti St. Truidenu a Táborsku, jednou nastoupil v ČFL za plzeňské béčko. Tvrdoň v létě odchytal domácí přípravné duely proti Karlovým Varům a Klatovům a dvakrát byl v sestavě béčka.

Oba gólmani se dosud pravidelně střídali na lavičce náhradníků v roli dvojky. Zkušenější Tvrdoň (28) chytá v Plzni druhou sezonu, trenéři si jej vytáhli z druholigového Ústí. V minulém ročníku dostal šanci v posledním zápase proti Baníku (1:0), zraněného Staňka střídal proti Pardubicím (4:0) na poslední půlhodinu. Mladší Jedlička (24) přišel v létě z Dunajské Stredy, kde se vypracoval mezi elitní gólmany slovenské ligy, prošel i mládežnickými reprezentacemi. Na západě Čech ale do pořádné akce nešel.

Kdo naskočí dnes proti Bohemians, s velkou pravděpodobností si stoupne do branky i ve slavné Allianz Areně proti Bayernu. Zdroje Sportu mírně favorizují Martina Jedličku, byť s Tvrdoněm mají v Plzni větší zkušenosti. „V hlavách víme, kdo nastoupí, ale ještě to není oficiální,“ zůstal Horváth tajemný den před výkopem.